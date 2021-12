‘Ontwikkeling covid-golf komt door grote schaal besmettingen’

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft recentelijk verklaard, dat wanneer mensen elkaar op grote schaal besmetten, een covid-golf zich wederom kan ontwikkelen. Ramadhin zei dat een cluster ontstaat, wanneer honderden mensen besmet raken. “Deze mensen raken besmet, gaan dan weer naar huis of gaan naar het werk en besmetten zo weer andere personen. Als gevolg hiervan krijgen we dan een community spreading”, stelde Ramadhin. Om te voorkomen dat we wederom in een volgende golf belanden, moet de regering volgens Ramadhin, dan inspringen door de covid-maatregelen te verscherpen. “De gemeenschap loopt dan minder risico om besmet te geraken en we dan wederom in een piek belanden”, aldus Ramadhin.

Hij vertelde, dat we momenteel nog in code paars zitten. De COVID-19- kleurcode geeft namelijk aan, hoe erg de epidemiologische situatie in het land is.

Ramadhin zei dat de kleurcode na aanduiding van het aantal indicatoren, zoals ons percentage positieven, het aantal besmettingen, de druk op de ziekenhuizen, en het Reproductiegetal, bepalend zullen zijn of de maatregelen aangepast kunnen worden. “Nu de vierde golf aan het afnemen is, is het verwachtbaar dat we ook de kleurcode moeten wijzigen.

Ramadhin haalde daarbij aan, dat er een verzoek aan het Outbreak Management Team (OMT) is gedaan, om met de epidemiologische afdeling van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) na te gaan, waar wij staan met betrekking tot de eventuele wijziging van de status. Ramadhin stelde echter, dat wanneer we uit een bepaalde kleurcode stappen, er een aantal systemen weer op zijn plaats zullen moeten staan, zoals contact tracing. “De clusters die ontstaan, zullen dan snel in beeld moeten worden gebracht om verdere verspreidingen tegen te gaan”, aldus Ramadhin.

De ziekenhuizen staan volgens de bewindsman echter nog steeds in ‘code zwart’. De aanpassing van de kleurcode in de ziekenhuizen, is echter afhankelijk van de besmettingen van de cruciale afdelingen, voornamelijk de Intensive Care Unit (ICU). Heel veel diensten in het ziekenhuis staan in samenhang met de ICU en de cohort afdelingen. Ramadhin zei dat het feitelijk zo is dat er minder opnames zijn, omdat de golf aan het afnemen is. Maar hij benadrukte dat er op de ICU veel langliggers zijn, en zij houden de druk op de zorg nog steeds hoog”. Wij kunnen verwachten dat de kleurcode gewijzigd wordt, maar ofschoon de afname van de golf, zal het bij de ziekenhuizen nog enige tijd druk zijn, vanwege de druk op de cruciale afdelingen”, aldus Ramadhin.

In de afgelopen 24 uur zijn 18 personen positief getest op het coronavirus. Van de 106 swabs die werden afgenomen, waren 88 negatief. 17% van de geteste personen is positief. In het afgelopen etmaal is 1 persoon overleden aan de gevolgen van een COVID-19 besmetting. In totaal zijn er tot nog toe 48.871 personen genezen in Suriname. 1.177 mensen zijn tot op heden in ons land gestorven aan COVID-19.

Op dit moment liggen er 11 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn nu 12 covid-patiënten opgenomen, waarvan 6 volledig gevaccineerd zijn. Van de 12 covid-patiënten die opgenomen zijn, is de status van 12 onbekend. In het afgelopen etmaal, zijn er 2 mensen in thuisisolatie geplaatst, en geen personen genezen verklaard.