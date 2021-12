Grote partij cocaïne vernietigd te Kraka

De afdeling Narcotica Brigade van het ministerie van Jusitie en politie heeft afgelopen vrijdag 10 december in samenwerking met de Militaire Politie, onder leiding van een Officier van Justitie te Kraka in het district Para een partij drugs vernietigd. De drugs die in de periode van zaterdag 4 december tot en met donderdag 9 december in beslag waren genomen, zijn hierbij vernietigd. Hieronder bevond zich de grote drugsvangst van meer dan 500 kilogram cocaïne die tijdens een wegcontrole van de politie te Pikin Saron werd onderschept. Verder is ook 938 gram cocaïne in vaste vorm, 13000 milliliter vloeibare cocaïne, 19261.30 gram marihuana en 3487.92 gram hasj, die door de Narcotica Brigade op verschillende locaties in beslag werden genomen, vernietigd.