Eenheid onder parlementariërs belangrijk bij vertegenwoordiging Suriname

Onlangs hebben de parlementariërs Melvin Bouva (NDP), Asiskoemar Gajadien (VHP) en Patricia Etnel (NPS), de 143ste vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) in Spanje bijgewoond. De beelden waar de parlementariërs vredig naast elkaar zitten, hebben veel tongen losgemaakt in de samenleving. Sommigen stellen op sociale media, dat wat in De Nationale Assemblee in Suriname gebeurt, een grote poppenkast is. Dit omdat de parlementsleden in Suriname hard tegenover elkaar staan, maar toch samen reizen. Etnel om een reactie gevraagd zegt in gesprek met Trishul Broadcasting Network dat wanneer parlementariërs ergens gaan om hun land te vertegenwoordigen, zij ervoor moeten zorgen dat zij een eenheid vormen.

“Je gaat niet voor je persoonlijke zaken daar. Die laat je thuis en je zorgt ervoor dat je je land waardig vertegenwoordigt. Je komt terug en zorgt ervoor dat wat je hebt gehad, komt implementeren in je land”, zei Etnel. Zij gaf ook aan dat zij niet als vrienden daar zaten, maar als collega-parlementariërs.

‘’In het parlement komen zaken niet altijd tot een clash’’, benadrukte Etnel. ‘’Pas wanneer er iets gezegd wordt waarvan je weet dat het niet kan, ga je praten.’’ Er zijn volgens Etnel, ook vergaderingen waar alles vredig verloopt. “Wanneer je gaat, dan ga je omdat je een belangrijke taak te vervullen hebt voor land en volk. Daarvoor ga je en niet om als vrienden bij elkaar te zitten en te borrelen.”

Etnel zei dat ze in het parlement met 50 andere leden zit, maar dat als zaken gezegd moeten worden, die door haar worden gezegd. “Als ik het moet zeggen, dan ga ik je het zeggen. Ook al heb ik daarnet met je zitten werken en we werken lekker samen, maar als ik je moet zeggen wat ik van je denk en wat ik vind, ga ik het gewoon zeggen. Ik heb niets te maken, want ik wil altijd leven in mijn waarheid”, stelde Etnel. Zij haalde aan dat zij en Bouva hun zaken hebben gehad tijdens de vorige regering, maar dat wanneer zij samen moesten zitten om na te denken over zaken, zij daar was. “Hij gaf zijn mening. Ik geef mijn mening en tot nu toe ook. Dat is het, maar niet dat we daarna gaan chillen en thuis borrelen”, aldus Etnel.