Ofschoon daling in export, blijft rundvlees prijzig

China heeft onlangs een embargo afgekondigd op de import van rundvlees uit Brazilie, nadat er twee gevallen van mond en klauwzeer in slachthuizen in Minas Gerais en Mato Grosso waren vastgesteld. In oktober daalden de exporten van rundvlees met wel 43 procent vergeleken met dezelfde maand in 2020. Ondanks de bewering van de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid dat de gevallen atypisch en spontaan waren en geen risico vormden voor de productieketen, was er een herhaling van mond en klauwzeer. Volgens de cijfers van de Braziliaanse Vereniging van Koelkastfabrikanten (Abrafrigo), daalde de export van vers en verwerkt rundvlees met 47% in volume, vergeleken met november vorig jaar. Met dit vooruitzicht op een daling van de afzet naar China op korte termijn, is het volume geslachte dieren ook afgenomen. Deze ontwikkeling is duidelijk in inflatie-indicatoren zoals de IGP-M, opgesteld door de Getulio Vargas Foundation, die de prijzen markeert die worden betaald door zowel producenten (Producer Price Index, de IPA) als consumenten (Consumer Price Index, IPC). Volgens de gegevens die op verzoek werden verzameld door André Braz, IPC-coördinator, vertoont het IPA-rundvee-item (levend vee in de weide) sinds september een deflatie, met een aanzienlijke daling van 5,92 procent in oktober. Rundvlees in de IPA op zijn beurt, die de prijs van het geslachte dier weergeeft, trok zich terug in september en november, met de sterkste daling in de afgelopen maand, van wel 1,01 procent. Rundvlees in de CPI daarentegen bleef recordhoogtes bereiken in september en oktober. De eerste verlaging kwam in november, met 1,07 procent, de opluchting kan echter van korte duur zijn.

“We merken dat de vleessector weer aan het “opwarmen” is. Het kan dus zijn dat er een nieuwe verkrappingscyclus tot stand komt, en dat zorgt niet voor een hele lange cyclus van vertraging. We zullen het prijsverloop de komende tijd moeten observeren en wel maanden achtereen”, evalueert de econoom.