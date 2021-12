Verzoeken politieke partijen hebben DNA-voorzitter bereikt

In de afgelopen periode hebben diverse buitenparlementaire politieke partijen, verzoeken gericht aan Marinus Bee, voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA). Bee zei in het tv-programma In de Branding, dat hij kennis heeft genomen van onder andere het verzoek tot wijziging van het kiesstelsel en duidelijkheid rond de overeenkomst tussen de regering en het Deense bedrijf Hybrid Power System Group (HPSG). “Ik heb nota genomen van de brieven. Zeker van twee organisaties waaronder DA‘91 en PRO, heb ik het verzoek gehad. Ik heb het schrijven gedeeld met de leden en ik denk dat zowel de politieke discussie als de maatschappelijke discussie met betrekking tot het kiesstelsel, mensen bezighoudt. Ook de regering en DNA, dus er komt een tijd waarin we er zeker erover gaan praten”, zei Bee.

Hij deelde mee dat de brieven met de nodige zorgvuldigheid behandeld zullen worden. ‘’Ten aanzien van de HPSG deal ben ik nu bezig one on one gesprekken te voeren met de verschillende fractieleiders in het parlement’’, zei Bee. Afgelopen woensdag was er een fractieleidersoverleg waarin het betreffende schrijven ook besproken is.

De uitkomst van de gesprekken zullen meegenomen worden in de interne discussie om te kijken wat er gedaan zal worden. Bee stelde voor dat bij de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP), de HPSG deal onderdeel kan zijn in de debatten die gevoerd zullen worden.

Bee benadrukte dat de regering een MOP moet hebben. “Het is het beleid dat voor vijf jaren uitgestippeld wordt. Dat moet bij wet vastgesteld worden, dat betekent dat het in DNA behandeld en aangenomen wordt. Op grond daarvan zal de vergadering uitgeschreven worden. Zeker het MOP moet dit jaar afgerond worden.” Bee hoopt dat het parlement zo snel mogelijk kan starten met de behandeling van het MOP. Het jaar 2021 wordt straks afgerond, maar Bee hoopt na de behandeling van het MOP, ook nog de Wet Naturalisatie te behandelen. “We hebben in deze zittingstermijn nog geen naturalisatie behandeld en de mensen wachten al heel lang”, stelde Bee.

Hij zei dat het functioneren als parlement een heel uitdagende taak is, maar dat het met de covid-situatie nog uitdagender is. “Vergaderingen zijn last minute niet doorgegaan vanwege een besmetting of terechtkomen in een golf. Als eerst hebben we onze vergaderzaal heringericht en adviezen van de IPU (Interparlementaire Unie) opgevolgd om toch te kunnen vergaderen, want er moet altijd een parlement zijn. We hebben aangegeven dat we ondanks moeilijke tijden, ons werk gaan doen, al dan niet aangepast”, aldus Bee. In februari vindt de oplevering van het oud parlementsgebouw dat was afgebrand, plaats. Volgens Bee kijkt het parlement met veel plezier uit naar dat moment. Het parlement zal niet wachten tot het nieuwe gebouw af is om zaken op te pakken. ‘’Er worden nu reeds voorbereidingen getroffen om wanneer het moment daar is, meteen aan de slag te gaan’’, zei Bee.