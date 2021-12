Geen gasbomschaarste op komst

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo, vertelde in gesprek met een lokaal medium, dat er geen schaarste van gascilinders op komst is. Dit zei de bewindsman naar aanleiding van de geruchten die rond gaan via onder andere sociale media, dat er momenteel een schaarste wordt gecreëerd om de prijzen op te schroeven. Volgens de minister is er genoeg kookgas in voorraad en is er dus ook geen reden tot hamsteren. Hij zei dat de vraag naar gasbommen inderdaad is toegenomen, maar dat dit te maken heeft met de fake berichten die worden verspreid, waardoor mensen proberen op te slaan.

Een ander probleem dat speelt, is volgens de minister dat er bewust aan prijsopdrijving wordt gedaan. Dit omdat volgens Abiamofo, de winkeliers weten, dat de vraag groot is. Hij deed een beroep op de gemeenschap, geen gascilinders aan te schaffen voor prijzen hoger dan door de overheid is vastgesteld. Ook de minister van Economische Zaken, Saskia Walden, zei hardhandig te zullen optreden tegen winkeliers die zich schuldig maken aan prijsopdrijving. Walden zei niet te zullen schromen vergunningen van deze handelaren in te trekken.