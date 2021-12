Ramadhin: ‘Realisatie pas wanneer het voor de deur staat’

Elk verloren leven aan COVID-19 te veel

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft recentelijk benadrukt, dat we momenteel al bijna 1200 Surinamers aan COVID-19 hebben verloren. “Elk leven dat verloren gaat, ten kostte van COVID-19 is er een voor de regering te veel”, aldus Ramadhin. Hij vertelde, dat het echter wel zo is, dat ofschoon mensen iemand aan het coronavirus verloren hebben, zij zich toch niet druk schijnen te maken en met een denkwijze rond- lopen van ‘a libi mus libi’, en dus we gaan feesten. “Dat is precies waar de regering dan in moet komen, door even op de rem te drukken”, aldus de bewindsman.

Ramadhin vertelde, dat mensen waarschijnlijk nog steeds niet beseffen, wat er internationaal gaande is, tot het voor de deur staat. Ook al heeft de regering geen maatregelen verscherpt, of helemaal niks afgekondigd, de gemeenschap zal volgens Ramadhin zeggen, dat er wereldwijd maatregelen worden getroffen en deze regering zit gewoon op een variant te wachten. “Mensen zullen de overheid dan wederom verwijten dat ze niks heeft gedaan om de bevolking te beschermen. Ook al wat de regering doet, het is volgens het volk nooit goed”, stelde Ramadhin.

Hij haalde vervolgens aan, dat we nog steeds een te lage vaccinatiegraad hebben. Zelfs landen waar er nu een redelijke vaccinatiegraad is, maken nu een ernstige golf mee en dat komt volgens Ramadhin, onder andere ook door het onverantwoordelijke gedrag van mensen. “December is niet eens goed aangebroken en de samenleving beginnen zich nu al onverantwoord te gedragen, of lieden in door te feesten.

De regering is verantwoordelijk voor het maken van beleid, echter wil zij niet verweten worden, dat er niks gedaan wordt”, benadrukte Ramadhin. Als de regering iets aankondigt, dan doet zij dat, omdat ze opgemerkt heeft, dat er iets fout is gegaan. “Wij zullen het dan niet gelijk aan de besmettingscijfers merken, maar als er niks gedaan wordt, is het mogelijk dat we rond 15 december weer een piek van besmettingsgevallen hebben”, aldus Ramadhin.