DNV lid aangehouden met 500 kilo cocaïne

De officier van het Nationaal Leger en ingedeeld bij DNV Steven J. Is gisteravond te Pikin Saron aangehouden met in zijn bezit 500 kilo cocaine die hij in een auto vervoerde. J. Kwam uit de richting van West- Suriname en negeerde het stopteken van de politie en reed door. Hij werd achtervolgd en daarna klemgereden. In het voertuig trof de politie een grote hoeveelheid zakken aan met een witte poeder. Inmiddels is gebleken dat het om 500 kilo cocaine gaat. Steven J. Is partner van het ex onderhoofd van het Directoraat Nationale Veiligheid G.B. en is inmiddels aan de Militaire Politie overgrdragen. Het onderzoek in deze zaak is in volle gang.