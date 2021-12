Opening multifunctioneel kantoor SoZaVo te Snesiekondre

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft op 27 november 2021 een multifunctioneel kantoor geopend te Snesiekondre, in het district Sipaliwini. Met dit kantoor is de eerste stap gezet om de dienstverlening van het ministerie naar de gemeenschap daar efficiënter te laten verlopen. Bij de opening waren ook aanwezig: de waarnemend president Ronnie Brunswijk, directeur Maverick Boejoekoe van het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport en districtscommissaris (dc) van Sipaliwini Ose Jabini.

Dc Jabini geeft aan, dat de gemeenschap zeer tevreden is met de opzet van dit kantoor. Al jaren wachten de bewoners op een sociale zaken en CBB-kantoor. “Het is daarom een historisch moment voor de bewoners alsook het Paramacca gebied”, zegt Jabini. Hij sprak de bewoners toe om daar gebruik van te maken. Verder richtte de dc een woord van dank aan diverse organisaties die hebben bijgedragen. Volgens minister Ramsaran kunnen bewoners van het Paramacca gebied nu ook dichtbij huis hun zaken in orde maken. De bewindsman gaf aan dat bij dit multifunctionele kantoor onder andere de betaaldiensten van het ministerie, zoals de dienst Administratie Uitbetaling Sociale Voorzieningen (AUSV) gevestigd zullen zijn, alsook de dienst Algemeen Maatschappelijke Zorg (AMZ). De gemeenschap kan daar terecht voor hun hulpaanvragen en overige registraties regarderende SoZaVO. Ramsaran complimenteerde dc Jabini , die naar zijn inzien een uitstekende job heeft gedaan en een wezenlijke bijdrage geleverd heeft bij de totstandkoming van dit kantoor. “Hij heeft door creativiteit veel kunnen doen voor zijn gebied”, aldus de minister.

Waarnemend president Brunswijk juichte dit initiatief toe en motiveerde het ministerie van SoZaVo om het goede werk voort te zetten. Ook feliciteerde hij de bewoners met deze mijlpaal. De opening van het multifunctionele centrum past precies binnen het decentralisatieproces. Hij gaf aan dat de regering zich inzet voor de totale bevolking.