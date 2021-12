E-mails bevestigen samenwerking tussen HPSG en advocatenkantoor

Deens advocatenkantoor start onderzoek

Het advocatenkantoor DLA Piper met advocaten gevestigd in meer dan 40 landen, start een intern onderzoek nadat vertrouwelijke e-mails bevestigen dat het advocatenkantoor heeft samengewerkt met het controversiële Deense bedrijf Hybrid Power System Group (HPSG), dat een miljardenovereenkomst heeft gesloten met de regering van Suriname. Dit werd in maart 2021 bekend, nadat er een grote persbijeenkomst werd georganiseerd door de Surinaamse regering en het Deense bedrijf HPSG. De overeenkomst had betrekking op de bouw van een groene waterstofcentrale voor 7,7 miljard kronen. De kwestie is uitgegroeid tot een heus politiek schandaal, nadat Danwatch en Ekstra Bladet onthulden dat de controversiële Deense zakenlieden achter HPSG, geen ervaring hebben met groene energie. Bovendien heeft HPSG gelogen over hun partners. Achter HPSG gaan cryptische bedrijfsstructuren schuil die volgens deskundigen op het gebied van economische misdaad, rode alarmlichten laten flitsen.

De onthullingen waren vervolgens aanleiding voor de Surinaamse regering om een onderzoek naar HPSG te starten, zei de minister van Buitenlandse Zaken van het land vorige week. Nu blijkt dat het advocatenkantoor DLA Piper en de Deense topadvocaat Per Buttenschøn, HPSG blijkbaar hebben bijgestaan bij de geheime overeenkomsten die het bedrijf in maart met de regering van Suriname sloot. Daarom start het advocatenkantoor nu een intern onderzoek op basis van de vragen van Danwatch en Ekstra Bladet, zegt Martin Lavesen, de leidende partner van DLA Piper in Denemarken.

DLA Piper was erbij betrokken

Op de website van HPSG stond tot 10 november van dit jaar dat topadvocaat en partner bij DLA Piper, Per Buttenschøn, hoofd administratie was bij HPSG en dat DLA Piper een van de belangrijkste partners van het bedrijf was bij financiële transacties. “Als we te maken hebben met een advocatenkantoor dat zo ijverig is dat alles volgens het boekje gaat, dan kunnen we niet gaan smokkelen, geld witwassen, drugs cultiveren of wat dan ook. Het zou verwoestend zijn voor het hele project “, zei HPSG’s persmanager Niels Jørgen Langkilde. ‘’Maar het past niet’’, zegt Per Buttenschøn. “DLA Piper is nooit de vaste advocaat van HPSG geweest. Onze relatie beperkt zich tot het feit dat we in een eerder stadium een standaardcontract voor HPSG hebben opgesteld”, schrijft hij aan Danwatch en Ekstra Bladet. Per Buttenschøn beweert ook dat DLA Piper HPSG in sommige landen niet heeft geadviseerd. “Voor zover ik weet, heeft DLA Piper HPSG in geen enkel rechtsgebied geadviseerd – en dat zal in de toekomst ook niet gebeuren”, schrijft hij. Maar Danwatch en Ekstra Bladet zijn in het bezit gekomen van een aantal e-mails tussen Per Buttenschøn, HPSG en functionarissen in Suriname, die die interpretatie in twijfel trekken. De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, bevestigt ook dat DLA Piper en Per Buttenschøn vanaf het begin van de onderhandelingen een sleutelrol hebben gespeeld aan de zijde van HPSG. Danwatch en Ekstra Bladets hebben vervolgens een aantal vervolgvragen gestuurd over de relatie van DLA Piper met HPSG. Het zijn dan ook deze vragen die DLA Piper ertoe hebben aangezet een intern onderzoek te starten.

‘Een belangrijke partner’

Danwatch en Ekstra Bladet hebben eerder onthuld dat verschillende van de grote Deense en internationale bedrijven waarmee HPSG beweerde samen te werken om een baanbrekende energiecentrale in Suriname te bouwen, weigerden samen te werken met het Deense bedrijf. In een interview met HPSG-directeur Benny Falk legde hij bijzondere nadruk op hun vermeende samenwerking met DLA Piper. “We hebben hierin een van ‘s werelds grootste advocatenkantoren als partner”, aldus HPSG-directeur Benny Falk. – Wat is een advocatenkantoor dat aan de zijlijn staat? “Het is DLA Piper”, antwoordde Benny Falk.

Nummers verwijderen

Maar op 9 november, de avond voor de publicatie van Danwatch en Ekstra Bladet’s eerste onthullingen over HPSG, ontvangen we een e-mail van Niels Jørgen Langkilde. “Ik kan u meedelen dat DLA Piper niet langer de advocaat van HPSG is”, schrijft Niels Jørgen Langkilde. De volgende ochtend verdwenen DLA Piper en Per Buttenschøn plotseling van de website, terwijl de rest van het HPSG-management en de vermeende partnerbedrijven overeind bleven staan. Een paar uur later verdwenen de hele HPSG-directie en alle vermeende partners van de website.

‘We worden misbruikt’

We zouden Per Buttenschøn willen vragen hoe hij met HPSG heeft samengewerkt, maar hij wilde niet geïnterviewd worden. In een e-mail beantwoordt hij enkele van onze vragen. “Ik heb het van tijd tot tijd gehad over ‘los en vast’ met een van de mensen achter HPSG, die ik ken via het Jutlandse bedrijfsleven”, schrijft Per Buttenschøn. We kunnen ook zien dat Per Buttenschøn, een gespecialiseerde insolventieadvocaat, voorzitter is geweest van twee vastgoedbedrijven van HPSG-oprichter Jesper Nielsen, die later failliet gingen. Danwatch en Ekstra Bladet hebben eerder beschreven dat de oprichter van HPSG, Jesper Nielsen, die naar verluidt de revolutionaire groene energiecentrale van het bedrijf heeft uitgevonden, achter een groot aantal failliete en gedwongen ontbonden vastgoedbedrijven in Denemarken zit. Jesper Nielsen heeft ook zeker twaalf faillissementen en een aantal schandaalzaken achter de rug in de vastgoedsector in Noorwegen. Jesper Nielsen werd in de Noorse stad Moss bekend als de cowboy-investeerder, en het bleek dat grote sommen geld op mysterieuze wijze verdwenen via zijn Noorse bedrijven voordat ze failliet gingen. Maar hoewel ze elkaar kennen via het Jutlandse bedrijfsleven, voelen Per Buttenschøn en DLA Piper zich misbruikt wanneer het advocatenkantoor wordt vermeld als partners van HPSG. “Toen DLA Piper begin november te horen kreeg dat we op de website van HPSG stonden vermeld als Trusted Partner onder vermelding van ons logo, heb ik direct contact opgenomen met HPSG met de eis dat het misbruik zou stoppen. HPSG corrigeerde onmiddellijk”, schrijft Buttenschøn.

Bron: https://danwatch.dk/fortrolige-mails-bekraefter-samarbejde-mellem-dansk-fuskfirma-og-advokatselskab/