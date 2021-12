Prof. Schalkwijk belicht Tripartiet Akkoord

De installatie van het Speciaal Tripartiet Overleg door president Chandrikapersad Santokhi op 15 september 2021, is van cruciaal belang bij het herstellen van de Surinaamse economie. In het orgaan hebben vertegenwoordigers van de werknemer- en werkgeversorganisaties en de overheid zitting. Ruim twee maanden na de installatie van het Tripartiet Overleg hebben de partners gezamenlijk het Tripartiet Akkoord bekrachtigd. Een Tripartiet Akkoord is een overeenkomst tussen drie sociale partners: de overheid, de georganiseerde vakbeweging en het georganiseerde bedrijfsleven.

Het is de uitkomst van een sociale dialoog en vindt plaats in een situatie waarin sprake is van ernstige verstoring van de financieel-economische dan wel sociaaleconomische verhoudingen in de samenleving. Het akkoord is na gezamenlijke inspanning tot stand gekomen en behelst het samenwerken van de sociale partners met als doel het stabiliseren van de sociaaleconomische situatie. In een vraaggesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) zegt professor Marten Schalkwijk, voorzitter van dit overlegorgaan, dat het akkoord het resultaat is van de onderhandelingen die binnen het Speciaal Tripartiet Overleg zijn gevoerd.

Schalkwijk geeft aan dat de drie sociale partners praten over actuele vraagstukken die de samenleving bezighouden. “Het gaat om korte termijn vraagstukken, zaken die binnen een jaar opgelost moeten worden. De afspraken gemaakt door de partners zijn vastgelegd in het akkoord”, zegt de voorzitter. In het akkoord zijn diverse afspraken vervat die betrekking hebben op de belastingen, het sociaal vangnet, het prijsbeleid, ondernemerschap en werkgelegenheid. Schalkwijk benadrukt dat vanaf 1 januari 2022, de belastingdruk wordt verlaagd door het aanpassen van de belastingschijven.

“Deze beslissing is genomen door het Tripartiet Overleg als voortraject van de belasting over de toegevoegde waarde, btw, die ingaat vanaf juli 2022”, aldus Schalkwijk. Het Tripartiet Overleg heeft meermaals breedvoerig gesproken met de belastingdienst en diverse belastingdeskundigen. Schalkwijk geeft aan dat de solidariteitsheffing van 10 procent ook wordt afgeschaft en de belastinggrens van vakantiegeld en gratificaties ook zijn opgetrokken.

Door de aanhoudende coronapandemie verkeren verschillende bedrijven in zwaar weer. “Niet alle bedrijven zijn in staat om een loonsverhoging te geven, maar door belastingverlaging kunnen medewerkers toch wat meer geld in hun zak overhouden”, stelt hij. De belastingdienst werkt aan al deze zaken, zodat per 1 januari de verlichtende maatregelen kunnen ingaan. Ook koopkrachtversterking is ter sprake geweest. Er is besloten om het vraagstuk koopkrachtversterking te bespreken middels loonrondes in juli en december. Het Tripartiet Overleg heeft aangegeven, dat het macro-economisch beleid goed moet zijn. “Wij moeten proberen om niet monetair te financieren en de inflatie laag te houden”, aldus Schalkwijk.