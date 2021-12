‘Niemand gaat uit eten om rond 8 uur al te vertrekken’

De avondklok is met ingang van maandag 29 november, vervroegd van 23.00u naar 21.00u. Verschillende restauranthouders zeggen dat hierdoor hun inkomsten enorm zijn afgenomen. ‘’Er is nauwelijks nog terrasbezoek’’, zegt een restauranthouder tegenover de krant. Dit is volgens hem niet normaal voor een maand als december, bij uitstek voor de horeca een van de drukste maanden van het jaar. ‘’Bedrijven houden hun jaarafsluiting en er zijn vakantiegangers in het land, maar niemand gaat uit eten om rond acht uur al te vertrekken. Dan kun je liever thuis blijven. De regering is bezig deze sector met de grond gelijk te maken”, zegt hij.

De restauranthouder geeft aan dat zelfs in de binnenstad er geen toestroom van mensen te zien is. “Sinds ik op aarde ben, is dit de eerste keer dat ik mij kan heugen dat Suriname zo rustig is in een decembermaand. Nergens is er enige sfeer te merken. Je probeert als restauranthouder alles te doen om de sfeer te verhogen en toch nog wat geld in het laatje te krijgen, maar dan heb je plotseling de autoriteiten op jouw dak.”

Vanuit de horecasector zal in de komende dagen wederom worden gesproken met de regering. De restauranthouders willen dat de avondklok teruggedraaid wordt naar 23.00u.