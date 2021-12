Per 1 januari meer te besteden loon voor werknemers

De effecten van de doorgevoerde wijziging in de belastingsfeer gaan per 1 januari 2022 in en betekenen voor werknemers netto meer te besteden loon. Dit is onlangs afgesproken in het getekende Tripartiet Akkoord tussen de overheid, de georganiseerde vakbeweging en het georganiseerde bedrijfsleven. Het maximaal bedrag aan minder in te houden loonbelasting bedraagt dan SRD 1.436,21 (0,38 x 3.779,50). In het bedrag van 1.436,21 is de heffingskorting van SRD 750 echter inbegrepen die al vanaf mei 2020 door werknemers per maand wordt genoten. Aanvullend minder in te houden loonbelasting bedraagt dan maximaal SRD 686,21 per maand (1.436 -/- 750) vanaf bruto loonniveau SRD 6.616,15 en hoger. Dit betekent dat vanaf het bruto loonniveau SRD 6.616,15 en hoger, het maximumbedrag van SRD 686,21 per maand meer aan te besteden nettoloon zal worden ontvangen door werknemers. Op basis van gemiddelde loonniveaus zullen de meeste werknemers dus minimaal SRD 614,60 en maximaal SRD 686,21 netto meer per maand aan te besteden loon ontvangen.

Netto meer te besteden vakantietoelage

Door verhoging van het vrijgesteld bedrag van SRD 4.000 naar SRD 6.516 per jaar wordt het deel van de vakantietoelage waarover geen loonbelasting verschuldigd is, verhoogd met SRD 2.516. De extra door werknemers eenmalig per jaar te ontvangen vakantietoelage bedraagt dan maximaal SRD 956,08 vanaf bruto vakantietoelage SRD 6.616 en hoger.

Netto meer te besteden bonus of gratificatie

Door verhoging van het vrijgesteld bedrag van SRD 4.000 naar SRD 6.516 per jaar wordt het deel van de bonus of gratificatie waarover geen loonbelasting verschuldigd is verhoogd met SRD 2.516. Extra door werknemers eenmalig per jaar te ontvangen netto bonus of gratificatie bedraagt dan maximaal SRD 956,08 vanaf bruto bonus of gratificatie SRD 6.616 en hoger.

Beoordeling netto meer te besteden loon

Bij beoordeling van het netto meer te besteden loon door optrekking van de belastingvrije som naar SRD 4.000 zal het volgende in acht moeten worden genomen. Het bedrag van minder in te houden loonbelasting en daardoor meer te ontvangen netto te besteden loon per maand dient beschouwd te worden in relatie tot bedrag van in te houden loon voor optrekking belastingvrije som naar SRD 4.000. Daarbij bedraagt de vermindering procentueel 93% (bruto loon SRD 4.350) aflopend naar 20% (SRD 12.600). Gemiddeld wordt dan 46% minder loonbelasting ingehouden, wat betekent, dat gemiddeld 46% van het bedrag aan in te houden loonbelasting voor verhoging van belastingvrije som naar SRD 4.000, meer aan netto te besteden loon per maand zal worden ontvangen. Additioneel wordt eenmalig per jaar extra vakantietoelage (maximaal SRD 956,08) en extra bonus of gratificatie (maximaal SRD 956,08) ontvangen.