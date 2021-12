Openbare Werken volledig verantwoordelijk voor Nieuwweergevondenweg

“Een modelweg waarbij gebruikt is gemaakt van nieuwe technologie.” Zo sprak minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) op dinsdag 30 november 2021 bij de tweede, tevens eindoplevering van de heringerichte Nieuwweergevondenweg. Deze eindoplevering volgt na de eerste oplevering in mei 2020 en het departement is thans volledig verantwoordelijk voor deze belangrijke verbindingsweg tussen Paramaribo en Wanica Noord-West. De bewindsman spreekt van een model, dat ook bij het rehabiliteren van andere wegen gebruikt zal worden.

Op deze manier zal ook de verkeersveiligheid op de wegen opgevoerd worden. De heringerichte Nieuwweergevondenweg is onder meer voorzien van verhoogde voetpaden en rijwielpaden van opvallend rood polyflex. Minister Nurmohamed bedankte aannemer Caremco voor het geduld dat is opgebracht. Hij zegt dat de regering geen voorstander is van te langdurende projecten, maar van opdrachten die binnen de technisch vastgestelde tijd afgesloten worden. De bewindsman geeft aan dat er aannemers zijn die hun projecten willen opstarten, terwijl er andere zijn die nog op betaling wachten. De regering gaat in een private public partnership (ppp) met deze aannemers de financieringsachterstanden inlopen.

Minister Nurmohamed benadrukt dat elk project in de begroting moet zijn vastgelegd en gedekt moet zijn door de wet. Hij laat optekenen dat er de komende weken enkele projecten opgeleverd zullen worden en van andere het startsein gegeven zal worden. Dit allemaal volgens hem binnen wet- en regelgeving. De bewindsman vraagt geduld voor grote investeringsprojecten, omdat hiervoor goed onderzoek en voorbereiding nodig zijn. Daarnaast wil zijn ministerie projecten uitvoeren die de keuzes van het volk zijn. In dit kader zal Openbare Werken met districtscommissarissen van alle districten overeenstemmen over wat er in hun bestuursgebied moet worden uitgevoerd.

Zowel districtscommissaris Fulgence Javinde van Paramaribo Zuid-West als Suraksha Sital-Hirasingh van Wanica Noord-West roept op tot zuinig gebruik maken van de Nieuwweergevondenweg. Javinde vraagt gemotoriseerde weggebruikers om op hun rijgedrag te letten. Hirasingh spreekt van een bijzonder moment. Zij wijst ook op het belang van de straat als verbindingsweg, dat niet alleen, maar ook op de economische activiteiten die er plaatsvinden. Santosh Soman, directeur Civiel Technische Werken (CTW) van OW legt uit dat na de eerste oplevering de aannemer verantwoordelijk bleef voor het onderhoud van de weg. Na de tweede oplevering ligt de verantwoordelijkheid volledig bij het ministerie. In de tussenperiode is de weg opgeschoond, zijn de rioleringen aangepakt en verzakkingen hersteld en is het polyflexgedeelte van het rijwielpad afgerond. De rehabilitatie van de Nieuwweergevondenweg vloeit voort uit een integraal plan voor de herinrichting van wegen.