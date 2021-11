NV Havenbeheer Suriname gaat samenwerking aan met Phoenix Development Holding Company

De N.V. Havenbeheer Suriname, verantwoordelijk voor het veilig, efficiënt en effectief functioneren van het Nationale Haven- en Transportsysteem, kondigt aan dat het een ontwikkelingsovereenkomst is aangegaan met de Phoenix Development Holding Company LLC, gevestigd in Texas, Verenigde Staten van Amerika, voor de ontwikkeling van een diepwaterhaven en speciale economische zone van wereldklasse in het Westen van Suriname. Door middel van deze samenwerking zal een efficiënt logistiek centrum gecreëerd worden voor lokale en internationale bedrijven om goederen en diensten te leveren aan de nearshore en offshore industrieën in het Suriname-Guyana Basin, terwijl ook de noodzakelijke infrastructuur wordt gecreëerd voor de verdere duurzame ontwikkeling van handel, landbouw-, productie- en toerisme industrieën. De initiële projectie wordt geraamd op meer dan USD 2 miljard en omvat de funderingen van de diepwaterhaven, een aardgaspijpleiding, een aardgascentrale, LNG-liquefactie- en exportfaciliteiten, LPG scheidings- en exportfaciliteiten en de bijbehorende civiele werken en infrastructuur.

De speciale economische zone zal een hub creëren voor ‘s werelds topbedrijven en zal de groei van de lokale particuliere sector van Suriname, versneld bevorderen. Havenbeheer facilieerd de ontwikkeling van handel en commercie op basis van marktwerking in samenwerking met havenactoren. Het richt zich op het creëren van toegevoegde waarde voor de transportlogistieke keten en regelt de infrastructuur en voorzieningen op basis van de behoeften van haar klanten en stakeholders. Havenbeheer is drie jaar achtereenvolgens prijswinnaar van de prestigieuze Ludlow Steward Award van de Caribbean Shipping Association, vanwege haar uitzonderlijke groei en ontwikkeling.

Phoenix werd opgericht als een conglomeraat door ondernemers uit Texas, Suriname, Nederland, Curaçao, New York, Miami en Londen. Phoenix brengt zeer impactvolle professionele netwerken samen en is verscheidene partnerschappen aangegaan, die wereldwijd successen hebben geboekt. De missie van Phoenix is het ontwikkelen en realiseren van de visie van de Surinaamse partners, om een betere toekomst te garanderen voor hun landgenoten.

Suriname is een ideale geografische locatie voor productie en logistiek om markten via Atlantische-Oceaan te voorzien. De diepwaterhaven en de speciale economische zone maken Suriname uitermate geschikt voor handel, logistiek, productie en landbouw en kan dienen als een markttoegangsknooppunt voor de regio. Het stelt fabrikanten in staat om alle noodzakelijke natuurlijke hulpbronnen als grondstoffen te gebruiken, welke hun verdere expansie in Suriname en de regio bevorderen. De diepwaterhaven en de speciale economische zone zullen de regering van Suriname in staat stellen om haar bevolking werkelijke duurzame welvaart te brengen. Dit door middel van goed geplande en gefaseerde duurzame ontwikkeling, met inachtneming de bescherming van het Amazone-regenwoud welke een cruciaal onderdeel is van ecosystemen en het klimaat.

De diepwaterhaven en de speciale economische zone worden ontwikkeld met als doel het stimuleren van directe buitenlandse investeringen (FDI) in Suriname, welke de ontwikkeling van de bloeiende CARICOM- en Latijns-Amerikaanse regio en haar populatie zal bevorderen. De diepwaterhaven zal worden gebouwd om op wereldschaal concurrerend te zijn. De Verenigde Arabische Emiraten (UAE), Singapore, Nederland en anderen hebben zich gerealiseerd dat de fysieke handelsinfrastructuur een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde is voor landen om een logistiek knooppunt te worden. De hoogste toegevoegde waarde wordt niet langer alleen gevonden in het transporteren van lading, maar ook in het beheersen en optimaliseren van de goederenstroom via informatiebeheer en het bevorderen van een logistieke sector. Local Content is een van de steunpilaren van deze ontwikkeling. Een Local Content strategie zal worden toegepast voor het creëren van lokale werkgelegenheidskansen en het versterken van lokale kleine- en middelgrote ondernemingen. Dit project is het resultaat van een inclusieve en coöperatieve benadering, ontworpen om te zorgen voor een belangrijke infrastructuurontwikkeling die realistisch is, gebaseerd op meetbare trends en tevens een weerspiegeling is van de ambities van stakeholders in de Surinaamse economie.