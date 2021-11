Meer Europese toeristen geïnteresseerd in Suriname

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) gaat als onderdeel van haar herstelplan, over tot het sluiten van de buitenlandse kantoren. Om te beginnen in Nederland, daar zullen ruim vijftien werknemers op korte termijn, hun baan verliezen. De directeur van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) Paul de Haan, gaf onlangs te kennen dat het een voordeel was, dat de SLM een grotere footprint had, met een groter bereik, omdat hun eigen organisatie gevestigd was in Amsterdam en Rotterdam.

Als vervanging van de buitenlandse vestigingen gaat de SLM samenwerken met een general sales agent(GSA), die zal de SLM vertegenwoordigen in meerdere landen in Europa. Waardoor de afzetmarkt zal groeien, van één land naar meerdere landen binnen Europa. Er zijn uitvoerige gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de GSA. De vertegenwoordigers van de Scandinavische markt, zijn erg geïnteresseerd in Suriname als vakantiebestemming. Er is al een campagne gestart, om Suriname te promoten, als toeristische bestemming voor Scandinavische landen. De vijftien mensen die op het punt staan hun baan kwijt te raken, zijn allen woonachtig in Nederland, en bezitten een Nederlandse arbeidsovereenkomst. Over de aanpak bij het ontslaan van werknemers, is er ook onderhandeld, hoe dat zal geschieden en hoe wij met mensen omgaan, niet alleen als zij in dienst zijn maar ook als zij uit dienst treden. De vrijwillige vertrekregeling is afgelopen. Voldoende werknemers hebben daarvan gebruik gemaakt, maar bij vervroegd pensioen kijken wij op individuele basis naar, of dat nog een optie is, maar dat geldt alleen voor Suriname. Dit alles zal een aanzienlijke operationele kostenbesparing opleveren, en past ook bij de inspanningen van de nationale carrier om haar inkomsten te vergroten, aldus directeur Paul de Haan.