Al 75 verkeersdoden in 2021, 5 meer dan vorig jaar

Waar het jaar 2020 met 70 verkeersdoden werd afgesloten, staat de verkeersbarometer dit jaar in november al op 75 personen die in het verkeer zijn omgekomen als gevolg van een verkeersongeval. In vergelijking met 2020 is de barometer reeds flink gestegen. Op zondag 21 november werd voor de 26ste keer wereldwijd verkeersslachtoffers internationaal herdacht. Op deze dag lag de focus op verkeersdoden, slachtoffers en het verminderen van de snelheid op de openbare weg. Sabrina Hasselbaink, vertegenwoordiger van het Korps Suriname Vrijwilligers (KSV) zegt in gesprek met de STVS dat bewustwording een voortdurend proces is en dat de organisatie altijd weer activiteiten heeft om de mensen bewust te maken.

Volgens haar moet er niet alleen sprake zijn van bewustwording, maar ook van handhaving. Er moet vooral aandacht geschonken worden aan het verminderen van de snelheid op de weg. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Politie, maar ook van de samenleving. Nquaya van Cooten, die enkele maanden terug betrokken was bij een ernstig verkeersongeval is voor revalidatie bezig met behandelingen bij de logopedist en een fysiotherapeut. Zij vertelt dat zij bij de fysiotherapeut veel bewegingen doet en haar spraak weer op gang brengt bij de logopedist.

Van Cooten geeft aan dat zij de meeste dingen nu wel zelf kan doen, maar dat zij wel nog hulp nodig voor wat betreft vervoer.

“Als er iemand is in het verkeer die voorrang nodig heeft, geef het dan. Ik weet niet waarom de persoon mij geen voorrang gegeven heeft, maar ik ben blij dat ik nog leef. Haastige spoed is nooit goed”, zegt Van Cooten. Hasselbaink roept verkeersdeelnemers op zich te houden aan de verkeersregels en alert te blijven. “Weggebruikers moeten vooral voorzichtig zijn. Het verkeer is een samenspel van verschillende deelnemers, die rekening moeten houden met elkaar”, stelt Hasselbaink. Tijdens de verkeersveiligheidsmaand in september had minister Kenneth Amoksi van Juspol aangegeven, dat er gewerkt wordt aan een plan om de bewustwording en veiligheid in het verkeer te garanderen. Suriname is volgens een onderzoek van de WHO nog geen land met het veiligste verkeer.

Amoksi deelde toen mee dat de looptijd van het strategisch plan voor verkeersveiligheid 2018-2021 verlengd zal worden. Volgens dit plan is verkeersveiligheid de verantwoordelijkheid van een ieder. Het algemeen doel van het plan is om in 2021 verkeersongevallen met dodelijke afloop en letselschade met 30% te verminderen ten opzichte van 2016. Dit jaar zou dus het aantal verkeersdoden moeten zijn teruggebracht naar 50 en de verkeersslachtoffers naar 2600.