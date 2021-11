Nederland stelt vliegverbod in vanuit zuidelijk Afrika

Zorgen om nieuwe coronavariant:

Na onder meer Engeland en Duitsland stelt Nederland ook een vliegverbod in op vluchten vanuit het zuiden van Afrika. Dat komt door de ontdekking van een nieuwe variant van het coronavirus. Het verbod geldt vanaf 12.00 uur. De passagiers op vluchten die uit de regio nog onderweg zijn, worden op Schiphol getest en moeten daarna in quarantaine.

De Europese Commissie zei eerder vandaag al dat er onmiddellijk gestopt moest worden met het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika vanwege de daar ontdekte coronamutatie B.1.1.529.

Zuid Afrika: ‘Beslissing gehaast genomen’

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten het besluit van het Verenigd Koninkrijk ‘gehaast’ te vinden. Het land zegt bezorgd te zijn over de schade aan het toerisme en bedrijfsleven en wil in gesprek met de Britse autoriteiten over het besluit.

Virologe Marion Koopmans vindt de nieuw ontdekte coronavariant erg zorgelijk, omdat deze zich nog sneller lijkt te verspreiden dan de deltavariant. Bovendien is de vaccinatiegraad in het gebied waar de variant is aangetroffen – zuidelijk Afrika – nog laag.

Misschien ergens anders ontstaan

Ze twijfelt ook of het stopzetten van het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika wegens de ontdekte variant het virus kan tegenhouden. “Ik snap het wel als reactie, we schrikken natuurlijk allemaal. Maar de ervaring leert dat dit misschien niet zoveel effect heeft omdat dit virus waarschijnlijk al langer circuleert”, zegt Koopmans.