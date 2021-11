‘Sluiting luchtruim geen alternatief, economie niet blijven dichtgooien’

De minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) Albert Jubithana, zegt in gesprek met een lokaal medium, dat het sluiten van het luchtruim momenteel geen alternatief is. Volgens de bewindsman zijn reeds Covid-maatregelen genomen, dus zou er geen reden moeten zijn, over te gaan tot een sluiting. Hij is dus om die reden, geen voorstander van sluiting van het luchtruim. Jubithana zegt, de ontwikkelingen rond het COVID-19 internationaal op de voet te volgen en weet daarom dat er weer een volgende golf in opmars is, alleen als maar gekeken wordt naar het aantal besmettingen in Nederland, dat dagelijks boven de 20.000 gevallen ligt. Desondanks zegt de bewindsman, dat het sluiten van het luchtruim momenteel geen alternatief is als men de economie van het land op gang wil houden.

Volgens Jubithana leeft de samenleving bijkans anderhalf jaar met COVID-19, en kunnen we onze economie niet steeds blijven dichtgooien. Hij benadrukt, dat Suriname nog veel te weinig produceert om zelfvoorzienend te zijn en het daarom ongepast zou zijn, het luchtruim weer dicht te gooien. Hij onderstreept ook, dat er een bepaalde schaarste kan ontstaan indien een bepaald product niet in voldoende mate aanwezig is. Het dichtgooien van het luchtruim gaat ook gepaard met beleid vanwege de regering, waarbij van belang is dat de burgers beschermd worden. De individuele verantwoordelijkheid komt volgens de bewindsman ook erbij kijken. ‘’Niet alleen de regering kan en moet ervoor zorgen, dat de corona-situatie onder controle blijft.” Elke burger heeft volgens Jubithana daarbij een eigen verantwoordelijkheid