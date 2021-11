‘Boostershot heeft vierde golf ingekapseld’

Israël werkt aan afschermen tegen potentiële vijfde golf

Als het om de COVID-19 gaat, lijkt Israël het land te zijn dat als voorbeeld wordt gesteld voor de wereld. Ook bij vaccinaties, was Israël een van de eerste landen, dat zijn bevolking tegen COVID-19 liet inenten. Daarenboven was het het eerste land dat het vaccinatiepasspoort introduceerde en staan nu ook in de voorste linie bij het gebruik van boostershots.

Eind juli begon Israël al met de toediening van boosters aan 60-plussers. Sinds eind augustus, zijn boostershots zelfs beschikbaar voor personen ouder dan 16 jaar. Thans wordt een persoon in Israël niet als volledig gevaccineerd beschouwd, totdat hij een derde dosis toegediend heeft gekregen. Israëlische medisch deskundigen hebben onlangs verklaard, dat de boostershot tijdens de vierde golf geholpen heeft, toen het land in augustus en september te kampen kreeg met een overspoeling van besmette personen. Volgens Nitzan Horowitz, de Israelische minister van Volksgezondheid, bestond in de afgelopen maand meer dan 75% van de positieve gevallen uit de niet-gevaccineerden. “Zondag verkeerden er vier keer zoveel mensen ouder dan 60 jaar in kritieke toestand. Deze mensen hadden slechts twee injecties gehad, vergeleken met degenen die gevaccineerd waren met drie doses”, aldus Horowitz. Nu werkt Israël aan het uitsluiten van die potentiële vijfde golf.

Dr. Anthony Fauci, directeur van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases, heeft aanbevolen dat een ieder binnenkort in aanmerking zou moeten kunnen komen voor een boostershot. “De lessen uit Israël zullen we over moeten nemen, vooral nu grote delen van Europa te kampen krijgen met een vijfde golf”, aldus Fauci.