‘Tripartiet overleg brengt ontwikkeling en koopkrachtversterking met zich mee’

De vakbondsleider Armand Zunder, die ook zitting heeft in het Tripartiet Akkoord namens de vakbeweging, zegt tegenover ABC aktueel, zeer tevreden te zijn over de inhoud van het akkoord. In het akkoord zijn 40 afspraken opgenomen, die betrekking hebben op, koopkrachtversterking, werkgelegenheid, prijsbeleid, belastingen, ondernemerschap en het sociaal vangnet. Volgens Zunder moet het moeilijkste van het akkoord nog beginnen, namelijk: de uitvoering. Het Tripartiet Akkoord is op 24 november bekrachtigd en getekend tijdens een bijeenkomst op het Presidentieel Paleis. Dit akkoord werd bekrachtigd door vertegenwoordigers van de regering, vakbeweging en het bedrijfsleven. De regering, het bedrijfsleven en de vakbeweging hebben na bijkans 2 maanden, na de installatie van het Tripartiet Overleg, een Tripartiet Akkoord bereikt.

Volgens Zunder zal het akkoord, koopkrachtversterking met zich meebrengen.

De belastingvrijegrens van SRD 220,50 zal volgens Zunder worden verhoogd naar SRD 4.000, -. ‘’Hiermee verschuift de belastingdruk van directe belastingen, naar indirecte belastingen.” Zunder zegt, dat er nieuwe belastingschijven in de loop van de komende zes maanden, vastgesteld zullen worden. Volgens de vakbondsleider, moet er bij de bepaling van de koopkrachtversterking sprake zijn van een netto verhoging. ‘’De mensen die een bruto loon van SRD 4.300,50 verdienen zullen 93% minder aan loonbelasting gaan betalen”, aldus Zunder. Naast de koopkrachtversterking die het Tripartiet Akkoord met zich mee zal brengen, is het eveneens belangrijk voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname. Met het bereiken van het akkoord, is de streefdatum ook gehaald en zal de uitvoering hiervan in 2022 aanvangen.