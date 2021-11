Dorpen binnenland krijgen straatverlichting

Dat ook het achterland betrokken moet worden bij de ontwikkeling van Suriname, heeft de regering Santokhi-Brunswijk vanaf haar aantreden duidelijk gemaakt. In dat kader zijn er reeds elektrificatieprojecten gestart. Om verdere invulling te geven aan het betrekken van het binnenland bij de ontwikkeling, is op 10 november tijdens de RvM goedgekeurd de aanschaf van straatlampen voor verschillende dorpen in het binnenland. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft eerder op verschillende momenten gezegd wat het belang is van Electra en goede watervoorziening vooral in de achtergestelde gebieden. Met de aanschaf van de straatlampen voor de dorpen, komt er ook een stuk ontwikkeling voor de dorpsbewoners. De dorpen zullen niet meer in het donker gehuld zijn. De kosten voor de aanschaf zijn ten laste van de begroting van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.