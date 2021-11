Verdachte schietincident meldt aan met wapen van politieagent

Gistermorgen omstreeks 4.45 uur heeft zich aan de Franchepanestraat, nabij de Bindamall een dodelijke schietpartij voorgedaan tussen leden van de opsporing en enkele goed gewapende verdachten. Bij de schotenwisseling viel er aan de zijde van de verdachten een dode en aan de kant van het opsporingsteam, raakten twee leden gewond van wie één ernstig. Drie verdachten ook betrokken bij de schotenwisseling zagen kans weg te komen. In navolging van dit gebeuren heeft de politie Roberto S. (36) inmiddels in verzekering gesteld voor betrokkenheid bij dit dodelijk schietincident in de BM Lounge. Het vermoeden bestaat dat hij ook schoten heeft gelost, maar hij ontkent dat. Hij meldde zich aan bij de politie met het wapen van een van de politieagenten die een schotverwonding heeft opgelopen. Het verdere onderzoek in deze zaak is nog gaande.