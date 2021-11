Nieuwe variant COVID-19 geïdentificeerd in Zuid-Afrika

22 personen besmet door C.1.2-variant

Afgelopen dinsdag is er wederom een nieuwe variant geconstateerd, dit terwijl een groot deel van de wereld zich focust op de vijfde golf en de Delta- variant van het coronavirus. De nieuwe variant, die nu bekend staat als B.1.1.529 werd in Zuid-Afrika geïdentificeerd en verspreidt zich snel in de dichtbevolkte provincie Gauteng, waarin de miljoenenstad Johannesburg en de hoofdstad Pretoria liggen.

De variant is ontstaan uit de C.1-lijn, een van de coronaviruslijnen, die medio mei 2020 domineerde tijdens de eerste golf van infecties in Zuid-Afrika. Wetenschappers weten echter nog niet, of deze variant gevaarlijker of vaccinimmuun is dan de Delta-variant. De B.1.1.529-variant heeft reeds 22 mensen in Zuid-Afrika besmet. Landen als Engeland, Nederland, en Israël hebben uit voorzorg reisbeperkingen ingesteld naar Zuidelijk Afrika.

De B.1.1.529-variant, momenteel ook aangeduid als de C.1.2-variant, zal nauwlettend op de voet gevolgd moeten worden, omdat sommige van deze mutaties, ertoe hebben geleid dat de Delta-variant, wereldwijd de dominante soort is geworden. Er zal echter nog onderzocht moeten worden of de C.1.2-variant inderdaad overdraagbaarder is dan de Delta-variant.

Het is daarom belangrijk om in de gaten te houden, hoe de C.1.2-variant zich verspreidt en wat hij doet.

Momenteel blijft de Delta-variant, wereldwijd de meest dominante variant. “Het zal wat tijd en gedetailleerde laboratoriumstudies vergen, om de soorten mutaties die de C.1.2-variant met zich meebrengt, te bevestigen. Wat belangrijk is en zeker blijft, is dat vaccinaties nog steeds de beste manier zijn om te beschermen tegen ernstige symptomen van COVID-19 en om het aantal sterfgevallen dat wereldwijd nog steeds voorkomt, te verminderen”, aldus een wetenschapper. Ofschoon er een nieuwe variant is ontdekt, hebben de meeste Afrikaanse landen tot nu toe een lage vaccinatiegraad.