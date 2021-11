Drone-opname vertrek Nederlands Marineschip Zr. Ms. Pelikaan

Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Pelikaan bracht van 18 tot 26 november een bezoek aan Suriname. In deze periode zijn er gezamenlijke trainingen gevolgd met de Surinaamse Kustwacht en het Surinaams Nationaal Leger. Gisteren, op 25 november heeft een detachement van het Nederlands marinepersoneel meegelopen in het traditionele defilé tijdens de viering van de Surinaamse onafhankelijkheid. Het schip ligt normaal in Willemstad op Curaçao en bezocht in 2010 voor de laatste keer Suriname. Vanmorgen rond 8.15 uur vertrok het marineschip vanuit de Surinamerivier en de redactie van De West heeft door middel van een drone-opname dit kunnen vastleggen.