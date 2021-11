Olie zakt onder USD 80 terwijl nieuwe COVID-variant investeerders afschrikt

De olieprijzen lieten op vrijdag hun sterkste dagelijkse daling sinds juli optekenen, omdat een nieuwe COVID-19-variant beleggers deed schrikken en de bezorgdheid vergroot dat een aanbodoverschot in het eerste kwartaal zou kunnen toenemen. Olie daalde met de wereldwijde aandelenmarkten, uit angst dat de variant, die volgens de Britse wetenschappers de belangrijkste tot nu toe is, het reizen zou kunnen beperken en de economische groei en de vraag naar brandstof zou kunnen temperen. Brentolie daalde tegen 08:30 GMT met USD 4,07 of 4,9% tot USD 78,15 per vat.

U.S. West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie daalde USD 4, 83, of 6,1%, tot USD 73,56 per vat, na een dieptepunt in twee maanden te hebben bereikt tijdens de sessie. Er was donderdag geen schikking voor WTI vanwege de Thanksgiving-vakantie. Beleggers keken ook naar de reactie van China op de Amerikaanse vrijgave van miljoenen vaten olie uit strategische reserves in samenwerking met andere grote consumerende landen, als onderdeel van zijn poging om de prijzen te verlagen.

Een dergelijke vrijgave zal de voorraden de komende maanden waarschijnlijk doen toenemen, zei een OPEC-bron op basis van bevindingen van een panel van experts dat ministers van de Organisatie van Olie-exporterende Landen adviseert. De Economic Commission Board verwacht een overschot van 400.000 vaten per dag (bpd) in december, oplopend tot 2,3 miljoen vaten per dag in januari en 3,7 miljoen vaten per dag in februari, als consumentenlanden doorgaan met de vrijgave, aldus de OPEC-bron. De voorspellingen vertroebelen de vooruitzichten voor een bijeenkomst op 2 december van de OPEC en zijn bondgenoten, bekend als OPEC+, wanneer de groep zal bespreken of het zijn plan om de productie met 400.000 bpd te verhogen in januari en daarna zal aanpassen.

“De eerste beoordeling van de OPEC van de gecoördineerde (voorraad) vrijgave en de plotselinge verschijning van een nieuwe variant van het coronavirus roept ernstige zorgen op over de economische groei en de oliebalans in de komende maanden”, zei PVM-analist Tamas Varga. De Iraanse productie stond ook centraal, met indirecte gesprekken die maandag tussen Iran en de Verenigde Staten worden hervat over het herleven van een nucleaire deal uit 2015, die zou kunnen leiden tot de opheffing van de Amerikaanse sancties tegen de Iraanse olie-export. Het falen van Iran en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie om deze week zelfs maar een bescheiden akkoord te bereiken over het toezicht op de nucleaire faciliteiten van Teheran, belooft weinig goeds voor de besprekingen van volgende week, zei Eurazië-analist Henry Rome.

