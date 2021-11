Hoge Indiase onderscheiding voor president Santokhi

President Chandrikapersad Santokhi heeft de Pravasi Bharatiya Samman Award 2021 toegekend gekregen. Deze onderscheiding wordt sedert 2003 door de Indiase regering uitgereikt aan Indiase diaspora, die een uitzonderlijke bijdrage leveren in het land waar ze woonachtig zijn. Het Surinaamse staatshoofd heeft de award ontvangen, niet alleen voor zijn bijdrage aan de Surinaamse samenleving, maar ook vanwege zijn verdiensten in de politiek en gedurende zijn carrière als politiecommissaris. Deze plechtigheid werd gehouden in Maharaja Palace in aanwezigheid van onder meer vicepresident Ronnie Brunswijk, leden van de Raad van Ministers en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry.

President Santokhi sprak zijn waardering uit voor deze erkenning en vroeg ambassadeur Shankar Bala Chandran die de award overhandigde, zijn dankbaarheid over te brengen aan de Indiase regering en president Ram Nath Kovind. Het Surinaamse staatshoofd merkte op dat personen van Indiase origine wereldwijd een speciale plaats hebben in de buitenlandse politiek van India. Deze is onder meer gericht op het erkennen van de bijdrage van nazaten van Indiase origine. De president stond ook stil bij de relatie tussen Suriname en India. Hij gaf verder aan premier Modi te hebben ontmoet tijdens zijn recente bezoek aan de Klimaattop in Schotland. “Ik voelde meteen die connectie. Ik hoop dat hij eens Suriname bezoekt. We zullen hem warm welkom heten,” aldus het staatshoofd.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) sprak van een belangrijk moment voor de president en voor Suriname. Het symboliseert volgens hem de nauwe banden tussen Suriname en India. De bewindsman laat optekenen dat de samenwerking naar een ander niveau getild zal worden wanneer president Santokhi India volgend jaar zal bezoeken. Hij noemt de toekenning van de award een “stukje respect en erkenning dat wordt gegeven aan een nazaat van Indiase immigranten”. Minister Ramdin geeft aan dat het ook van belang is in het kader van respect en erkenning voor de diaspora-gemeenschap. Hij voegt eraan toe dat deze toekenning aangeeft dat de personen die in aanmerking komen, de leiderschapskwaliteiten hebben om indruk te wekken en respect af te dwingen. De onderscheiding zou in eerste instantie vorig jaar tijdens de officiële ceremonie aan president Santokhi overhandigd worden, maar het Surinaamse staatshoofd kon vanwege de Covid-19-pandemie niet aanwezig zijn. Hij heeft toen virtueel wel een toespraak gehouden.

Ambassadeur Bala Chandran feliciteerde de Surinaamse regeringsleider met de erkenning. Hij noemde het een eer om de award namens de Indiase president en regering uit te reiken, aangezien dit eigenlijk persoonlijk door het Indiase staatshoofd geschiedt. De diplomaat memoreerde ook de eerdere onderscheiding aan toenmalig vicepresident Ramdien Sardjoe in 2009. Hij zegt dat de Indiase regering de bijdrage van president Santokhi aan de Surinaamse samenleving erkent. Het Aziatische land wil het staatshoofd ondersteunen in het verder ontwikkelen van Suriname en de samenwerking met het land verdiepen. In dit kader verleent zij reeds op verschillende gebieden haar bijdrage. Van de zeven landen die een bijzondere plaats hebben in Indiase ontwikkelingsprogramma’s is Suriname er een van.