Dwarka: ‘Vakbeweging content met Tripartiet Akkoord’

“In een onderhandeling kan je nooit 100% je zin krijgen, maar we zijn niet ontevreden. Anders hadden we onze handtekening niet onder het akkoord geplaatst. We zijn content en ervan bewust, dat we nog een lange weg te gaan hebben voor het vinden van een balans voor de samenleving in het algemeen en de werkende klasse in het bijzonder”. Dit zei Dayanand Dwarka die namens C-47 zitting had in het Tripartiet Overleg, vandaag in gesprek met De West. Het is de regering gelukt om op 24 november na maandenlange onderhandelingen een Tripartiet Akkoord te bereiken met de vakbeweging en het bedrijfsleven.

In het akkoord zijn ten aanzien van de werkende klassen concrete zaken als de belastingverlichting opgenomen. Volgens Dwarka is het nog niet wat de vakbeweging graag gewild had, maar dat het een stap is in de goede richting en binnen de mogelijkheden van de staat. Verder zijn er ook wat afspraken gemaakt over de aanpassing van het minimumuurloon. De vakbondsman hoopt dat het nieuwe minimumuurloon per 1 januari is vastgesteld. Dwarka merkt ook op dat het akkoord veel goede voornemens omvat, waaraan invulling gegeven moet worden. Daarvoor moeten de sociale partners zich inspannen.

Hij begrijpt dat delen van de samenleving sceptisch zijn over het akkoord, omdat de regering volgens hem ook allerlei voornemens kenbaar heeft gemaakt, maar die tot nu toe niet zijn verwezenlijkt. Dwarka: ‘Het verschil is dat de voornemens nu in een akkoord zijn opgenomen, waar de meest belangrijke actoren voor de samenleving deel van zijn. Ze kunnen dus niet gewoon gezien worden. Er is een verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de voornemens. Vooral de vakbeweging zal niets nalaten. We zullen erop toezien, dat vooral de zaken die de werkende klasse regarderen, gerealiseerd worden’.

Dwarka zegt dat na het afleggen van een moeizame weg, het goed voelt als het uiteindelijke resultaat uit de bus komt. Hij blikt terug en geeft aan dat er niet veel tijd was om te komen tot een akkoord, maar dat er in de weinige tijd intensief is beraadslaagd en concrete afspraken zijn gemaakt.

“Als je in de top zit met de regering en het bedrijfsleven, dan zijn de belangen niet altijd hetzelfde. Het was dus niet altijd eenvoudig, maar we hadden een verantwoordelijkheid naar elkaar toe en de samenleving. Dat heeft ervoor gezorgd dat we toch eruit zijn gekomen”, aldus Dwarka.

