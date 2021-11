Regering genoodzaakt brandstofsubsidie af te schaffen

Veroorzaakt begrotings en financieringstekorten

Door de grenspolitie van Saint Laurent du Maroni (Frans Guyana), werd onlangs een onderzoek gepleegd, waarna een smokkelnetwerk ontmanteld werd, dat een illegaal tankstation in de stad Charbonnière exploiteerde. De brandstof die het aanbood werd verkregen uit smokkel uit Suriname. Vernomen werd, dat meer dan 1000 liter brandstof op dagbasis, illegaal vanuit Suriname, met een korjaal naar Frans –Guyana wordt vervoerd. De Franse politie heeft op de locatie 32 vaten brandstof in beslag genomen, te weten 1.200 liter in een korjaal en 1.140 liter benzine en pompapparatuur in een pand. De boot die werd gebruikt om deze brandstof uit Suriname te smokkelen werd vernietigd, verder trof de Franse Politie ook een bedrag aan van 55.000 euro.

Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning zei onlangs, dat ondanks de verhoging van de brandstofprijs in de afgelopen 2 maanden, toch wel te merken is dat het brandstofverbruik ongeveer met 12 miljoen liters, is toegenomen. De salarissen zijn reeds over de maand november gestort.

Geruchten gaan, dat er deze maand een extraatje zou worden uitgekeerd, maar dat berust niet op waarheid, Achaibersing zegt dat de president had verklaard dat er koopkracht versterking zou zijn, er is wel een tripartiete overeenkomst getekend met de vakbeweging en het bedrijfsleven, waarin er afspraken gemaakt zijn voor koopkrachtversterking. Koopkrachtversterking hoeft niet te betekenen, dat je extra geld krijgt, maar het meer gaat om het netto besteedbaar inkomen. De regering zal verder genoodzaakt zijn de brandstofsubsidie af te schaffen, omdat subsidie voor begrotings en financieringstekorten zorgt, en daardoor de staat momenteel een hoge schuld heeft bij de oliemaatschappijen. Achaibersing zei, dat de keus nog steeds bij het volk ligt, door “goedkoop” te tanken en dan de begroting scheef trekken en de koers weer laten oplopen, waardoor er een valutaschaarste gecreëerd wordt en misschien zelfs brandstofschaarste, of wij kiezen ervoor om de juiste prijs te bepalen, die niet door Suriname bepaald wordt, maar afhangt van de wereldmarktprijs. “Ik weet niet of de prijsverhoging een driver is voor de mensen om te bezuinigen, of meer te gaan gebruiken, ik constateer alleen dat de verkopen van brandstof 12 miljoen liters meer zijn, en voor dat gedeelte, wij meer deviezen moeten opbrengen, om dat te kunnen importeren”, aldus Achaibersing. “Wij gaan het samen moeten betalen, en beseffen dat we voor goederen en diensten, de juiste prijs moeten betalen, en niet altijd afhankelijk moeten zijn van subsidie. In januari hebben we overeenstemming om iets te doen, om verlichting te brengen voor het volk”, aldus de bewindsman.