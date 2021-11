Nieuwe COVID-19-variant nu ook gedetecteerd in België

In Zuid-Afrika 77 coronagevallen geregistreerd

Engeland, Nederland, en Israël hebben uit voorzorg reisbeperkingen ingesteld voor Zuidelijk Afrika, omdat er is geconstateerd dat een reiziger die vanuit Egypte teruggekeerd is naar België, en besmet is geraakt met de nieuwe COVID-19-variant, bekend als de B.1.1.529 heeft men de reisbeperkingen ingesteld. Marc Van Ranst, een wetenschapper aan het Belgische nationale gezondheidsinstituut, verklaarde dat de variant gevonden is bij een reiziger die uit Egypte kwam. Volgens een Braziliaanse viroloog, is dit echter de eerste keer, dat de nieuwe variant in Europa is geïdentificeerd. “De variant is zeer zorgwekkend, omdat hij 50 mutaties heeft, iets dat nog nooit eerder is gezien, met meer dan 30 in het eiwit S (spike). Het is de “sleutel” die het virus gebruikt, om zich aan cellen te hechten”, aldus Van Ranst.

Duitsland heeft aangekondigd, dat het geen reizigers uit Zuid-Afrika zal accepteren en Italië heeft een verbod op toegang tot zijn grondgebied afgekondigd voor iedereen die de afgelopen 14 dagen in 7 Zuid-Afrikaanse landen is geweest. Tot dusver zijn in Zuid-Afrika 77 nieuwe coronagevallen geregistreerd, voornamelijk bij jongeren. Er zijn ook 4 gevallen gemeld in het naburige Botswana, 1 in Hong Kong (een persoon die terug is gekeerd van een reis naar Zuid-Afrika) en 1 in Israël (een persoon die terug was gekeerd uit Malawi).

Volgens de Braziliaanse viroloog is B.1.1.529 potentieel zeer besmettelijk en heeft het een “extreem hoog” aantal mutaties. “We kunnen zien dat de nieuwe variant de potentie heeft om zich zeer snel te verspreiden”, aldus de viroloog.