Surinaamse vrouw met drugs in condooms en chocolaatjes aangehouden

Een vrouw en twee mannen zijn gisteren gearresteerd op de internationale luchthaven Guarulhos van São Paulo (Brazilië). Het drietal probeerde cocaïne mee te nemen op vluchten vanuit Brazilië. De onderschepte cocaïne bedroeg in totaal 30 kg, die verborgen was in condooms, de beha, bodysuit, vest en snoepverpakkingen. De eerste arrestatie vond plaats nadat luchthavenfunctionarissen politieagenten hadden gebeld nadat ze hadden gemerkt dat een vrouwelijke passagier, iets in haar kleding verstopte. Ze komt uit Suriname, is 45 jaar en wilde naar Addis Abeba, Ethiopië, met een connectievlucht naar de Verenigde Arabische Emiraten. Een politieagente visiteerde de vrouw en vond 14 condooms gevuld met verdunde cocaïne, verborgen in haar bh, evenals vier vacuüm verpakte containers met de cocaïne in een soort body-suit van bijna 6 kg. Tijdens een andere actie, dit keer bijgestaan door IRS-agenten en speurhonden, onthulden röntgenfoto’s grote hoeveelheden organische “stof” samengeperst in de koffer van een Nigeriaan.

Daarin werden 857 snoepjes gevonden in verpakkingen gevuld met een drugs, later vastgesteld als cocaïne van in totaal 17 kg.

De Nigeriaan probeerde aan boord te gaan van een vlucht naar Enugu, (Nigeria) en werd ook gearresteerd.

Het derde geval deed zich voor nadat een 26-jarige Braziliaan werd gevisiteerd toen hij wilde inchecken en niet direct naar de vertreklounge ging. Hij zat al in het vliegtuig, toen honden aan zijn handtas gingen snuffelen. In het bijzijn van getuigen werd zijn rugzak geopend en daarin zat een nylon vest, met meer dan 7 kg cocaïne. De bestemming van de vlucht werd niet meegedeeld. In totaal werd door de federale politie ongeveer 30 kg cocaïne in beslag genomen. Deze verdachten zullen voor de rechter moeten verschijnen.