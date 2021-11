Vanmorgen zijn er in zeven vrachtcontainers waarin volgens het vereiste manifest hout was geladen in de Dr. Jules Sedney Haven een behoorlijke hoeveelheid drugs onderschept en in beslag genomen. De operatie en het onderzoek worden geleid door het Justitieel Interventie Team (JIT) in samenwerking met de Port Control Unit( PCU) en is momenteel nog gaande. Naar verluidt gaat het vermoedelijk om een grote hoeveelheid drugs, die tussen een lading hout verborgen zat.