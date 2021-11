Ruim voldoende diesel en gasoline, ofschoon raffinaderij ‘down’ is

Vanaf het afgelopen weekend, staat de Staatsolie raffinaderij te Tout Lui Faut stil. Staatsolie CEO, Annand Jagesar heeft bevestigd tegenover de redactie van De West, dat er inderdaad een probleem is geconstateerd in de raffinaderij, en dat zij bezig zijn herstelwerkzaamheden te verrichten. “We maken direct gebruik van de gelegenheid om wat ander onderhoud te plegen, dat voor februari 2022 gepland was. Hierdoor hoeven wij dan niet meer te stoppen.

Deze onderbreking duurt nog ongeveer 20 dagen”, aldus Jagesar. De CEO verzekert, dat er nog ruim voldoende diesel en gasoline op voorraad zijn en dat deze stops, inherent zijn aan het opereren van een olieraffinaderij. Over de raffinaderij kan hij niets anders zeggen, dan dat de mensen uitgerust zijn om dit probleem snel en efficiënt en bovenal, veilig uit te voeren.

Naar verluidt, is de raffinaderij down, omdat een waterstofunit is gesprongen door een katalysator vergiftiging. De werkelijke oorzaak, is naar wij vernemen nog niet opgespoord, maar deskundigen zijn bezig de schade te beperken en de nodige reparaties te plegen om weer op te starten. “De waterstofunit is een onderdeel van het productieproces, voor het maken van diesel en gasoline. Als die uit productie is, kan de olieraffinage geen voortgang vinden. Voor Staatsolie was 2021 een uitstekend jaar, het beste jaar sinds de opstart in 2015 en dit probleem had niemand voorzien, want alles was stabiel onderbouwd door een goed maintenance programma. Er is momenteel nog een goede brandstofvoorraad, maar een deel zal wel geïmporteerd moeten worden”, aldus onze bron.