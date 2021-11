ICT Associatie overhandigt exemplaar Vision 2030-document aan president Santokhi

De ICT Associatie Suriname heeft het initiatief genomen om een ICT Vision 2030 document voor Suriname op te stellen. Op dinsdag 23 november 2021 viel president Chandrikapersad Santokhi de eer te beurt om als eerste een exemplaar van dit document in ontvangst te nemen. Dit gebeurde tijdens het seminar “ICT Vision 2030 Digital Inclusion for Sustainable Development”. Het staatshoofd toonde zich ingenomen met het initiatief van de organisatie. Hij zei dat er in de wereld veel gebeurt op het gebied van ICT. Suriname heeft weliswaar een inhaalslag te maken, maar heeft door Covid-19 ook kunnen zien waar ze staat. Volgens de president moet dat wat binnen de Surinaamse realiteit en werkelijkheid past, geïmplementeerd worden. Op basis van eigen standaarden zal er een ICT-strategie ontwikkeld moeten worden.

Hij is ervan overtuigd dat Suriname over personen met de nodige capaciteiten beschikt. Bij het institutionaliseren van de ICT-sector zal ook die groep die nog niet mee is gegaan met de huidige ICT-ontwikkeling meegenomen moeten worden. Het staatshoofd wees in deze onder meer op het ambtelijke apparaat. “Er zijn nog enorm veel mensen die ICT niet in hun mindset hebben,” aldus president Santokhi. Hij voegde eraan toe dat de ICT-sector ook van dienst moet zijn in het bereiken van de diasporagemeenschap voor de ontwikkeling van Suriname. Tevens zal het een rol van betekenis spelen bij de aanstaande olie- en gasindustrie, waar Suriname goed op voorbereid moet zijn. Het staatshoofd spreekt van een goede gelegenheid voor een bundeling tussen overheid en private sector. Samen met alle deskundigen op ICT-gebied zullen barrières weggewerkt moeten worden en strategieën ontwikkeld zodat Suriname niet geconfronteerd wordt met ICT-dreigingen. Anuskha Sonai, voorzitter van ICT Associatie Suriname, onderstreept het belang van Vision 2030 voor de olie- en gasindustrie. Ze noemt het de bijdrage van de ICT Associatie Suriname aan de discussie over local content. Vision 2030 geeft concreet 5 hoofddoelen weer en de ambitie per doel, alsook wanneer deze gehaald moeten worden. Tijdens de activiteit werd er een Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen Sonai en Prewien Ramadhin (onderdirecteur Onderdirectoraat e-Gov van het Kabinet van de President). Hierin spreken de private en publieke sector de intentie uit om met elkaar samen te werken. “Wij gaan elkaar versterken in ambities, en gezamenlijk dezelfde richting op met betrekking tot de ontwikkeling van Suriname, vooral wat betreft de ICT-sector,” aldus Sonai. Net als president Santokhi onderstreept ze dat eenieder betrokken moet worden bij de digitale transitie. Anvit Ramlakhan, directeur Datasur, stelt dat Vision 2030 de eerdere Vision 2030 opvolgt. Voor de komende 8 jaren is er een strategische visie uitgestippeld over wat er met ICT in Suriname moet gebeuren. Hij gelooft dat de ICT de vierde industriële revolutie teweeg zal brengen. “Willen we dat Suriname zich economisch ontwikkelt, dan zal er aandacht besteed moeten worden aan ICT,” zegt Ramlakhan. Daarom ook het initiatief om het document samen te stellen met een bijdrage van alle stakeholders. Volgens de deskundige kan ICT ervoor zorgen dat Suriname tegen de achtergrond van haar economische situatie een inhaalslag maakt. Digitalisering kan voor efficiëntie en effectiviteit van diensten zorgen. Ramlakhan: “De overeenkomst met e-Gov bevestigt het feit dat de private en publieke sector en regering samen moeten werken. Vision 2030 zal een van de werkarmen zijn voor een adequate uitvoering.”