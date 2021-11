Geen total lockdown op Srefidensi, wel veiligheidszone en partiële lockdown

Wanneer Suriname op donderdag 25 november aanstaande 46 jaar Staatkundige onafhankelijkheid viert, geldt er in tegenstelling tot andere feestdagen, voor deze dag geen total lockdown. De partiële lockdown is normaal van kracht, in die zin dat het uitgangsverbod ook op 25 november om 23.00 uur (elf uur ‘s avonds) ingaat. Vanaf woensdag 24 november wordt er een veiligheidszone ingesteld waarbinnen het Onafhankelijkheidsplein, Palmentuin, Waka Pasi en de Van Roseveltkade vallen.

