Het was meer dan verwachtbaar dat een van de boten tot enkele jaren geleden nog horende tot de marine van het Nationaal Leger zou zinken in het Saramaccakanaal nabij de Industrieweg Noord en aangemeerd bij een terrein van een ondernemer. De daar aangemeerde boten behoren naar verluidt nog tot het NL, maar zijn niet veel meer dan drijvende karkassen. Instrumenten en motoren zijn reeds lang gestolen uit de schepen. Vernielingen in de schepen zijn ook aangericht. Echter is het zo dat Defensie nog steeds verantwoordelijk schijnt te zijn en daarom wel moet voorkomen dat de vaartuigen allemaal op de bodem van het kanaal terecht komen. Defensie dient ze daarom te verwijderen  en elders te plaatsen.