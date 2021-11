Nieuwe lockdowns en sterkere USD oorzaak daling olieprijzen

De prijzen van aardolie stegen op 19 november aanvankelijk fors toen de markt de effecten van nieuwe pandemische lockdowns in Europa en een sterkere Amerikaanse dollar tegen elkaar afwogen. NYMEX december WTI vereffende $ 2,91 op USD 76,10/b en ICE January Brent ging USD 2,35 lager naar USD 78,89/b. De vraag naar aardolie bleef in de meeste grote Europese economieën dalen in de week tot 15 november, aangezien regeringen in de meeste landen corrigerend reageren op de toenemende COVID-19-gevallen, terwijl verstoringen van de toeleveringsketen de activiteit blijven aantasten.

Lockdowns

Oostenrijk kondigde op 19 november aan, dat het vanaf 22 november een landelijke lockdown zou invoeren. De stap komt temidden van de snel stijgende aantallen Covid-19 besmettingsgevallen in een groot deel van West-Europa en zou een bredere terugkeer van lockdowns kunnen inluiden, die de vraag verder zou kunnen verminderen.

NYMEX december RBOB daalde 8,24 cent tot USD 2,2119/gal en december ULSD was 9,06 cent lager op USD2,2934/gal.

Duitsland voerde vanaf 18 november strengere COVID-19-beperkingen in voor niet-gevaccineerde burgers, nadat nieuwe besmettingsgevallen recordhoogten bereikten, hoewel functionarissen daar tot nu toe hebben gezegd, dat een landelijke lockdown van tafel blijft en het aantal gevallen in België en Nederland is gestegen. “Oliemarkten worden opnieuw geconfronteerd met hun ergste vijand, COVID-19-lockdown”, zeiden analisten van TD Securities in een notitie. “Het nieuws dat Oostenrijk in lockdown gaat, heeft de energieprijzen doen kelderen, omdat de weer oplevende mobiliteit en reisgedreven vraagverwachtingen, een opmerkelijke hit kunnen worden.” Volgens de laatste Google-gegevens lag de mobiliteit in de top vijf economieën van Europa in de week tot 15 november gemiddeld 13,7% onder het pre-COVID-niveau van september.

Amerikaanse dollar stijgt

De ICE US Dollar Index, die de afgelopen twee sessies lager werd verhandeld, kwam in de middaghandel boven de 96 uit en was op weg naar de hoogste slotkoers sinds 16 juli 2020. “Ruwe aardolieprijzen worden nog steeds gestraft, omdat stijgende COVID-gevallen in heel Europa de vooruitzichten op korte termijn bedreigen”, zegt OANDA senior marktanalist Ed Moya. “In de afgelopen twee weken ging de energiemarkt van het idee af dat een verslechterend tekort op de oliemarkt en de wereldwijde energiecrisis, de olieprijzen van USD 100 per barrel zouden kunnen opstuwen, naar de vrees dat een pandemische terugval in Europa de korte-termijn vooruitzichten voor de vraag naar ruwe olie, zou kunnen schaden.” De prijs van ruwe olie bereikte een piek op 26 oktober, waarbij de WTI in de eerste maand op USD 84,65/b uitkwam en Brent op USD 86,40/b. De WTI van de eerste maand ligt nu meer dan 10% onder deze piek, terwijl de Brent in de eerste maand met ongeveer 9% is gedaald. Deze verschuiving in marktfocus werd weerspiegeld in een scherpe vernauwing van de curve ook wel “backwardation” genoemd. Backwardation betekent, dat de huidige waarde hoger is dan de prijzen voor latere maanden en moedigt handelaren aan om de olievoorraden af te bouwen en snel te verkopen. De prompte NYMEX WTI-backwardation daalde tot 16 cent/b, niveaus die eind september voor het laatst werden gezien. De “scheuren” in geraffineerde producten zijn de afgelopen weken ook afgezwakt. De ICE New York Harbor RBOB en stookoliescheuren ten opzichte van Brent daalden meer dan USD 1/b in de middaghandel en lagen op schema om op hun laagste punt sinds 30 september te eindigen.

