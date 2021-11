Asin: “20 pasgeboren kinderen, die hun moeder niet zullen kennen”

Het is overduidelijk dat zwangerschap een vergroot risico vormt wanneer je besmet raakt met het COVID-19 virus. In Suriname hebben reeds 20 jonge zwangere vrouwen het leven gelaten na besmet te zijn geraakt met covid-19. In het laatste trimester van de zwangerschap, treedt er volgens de medicus Asin een instabiele situatie op. Er wordt dan ook meer van het lichaam geëist. De vorm van de buik van de moeder wordt groter, maar ook heel wat verandering ontstaan in de interne organen. Als de situatie van de zwangere erger wordt bij de bevalling , wordt er besloten over te gaan tot een keizersnede.

Het kind is na zo een bevalling levensvatbaar, maar ook verkeert moeder in nood. Daarom is bij verergerde omstandigheden dus ook bij covid de keizersnede de optie. Na de keizersnede met success te hebben doorstaan, en het kind het goed of redelijk maakt, wordt de moeder gelijk overgeplaatst naar de Intensive Care (ICU). Maar dan gebeurt volgens drs. Javier Asin het ergste, dat zo een pasgeboren baby, en tot nu toe zijn dat 20 baby’s, niet huiswaarts keren met hun mama, die zij helaas niet zullen kennen.

Het is heel erg triest dat aan te zien, dat jonge moeders het niet halen, om na zo een zwangerschapsperiode door Covid-19 niet te kunnen genieten van hun pasgeboren kind. “Ik kan mij dus niet voorstellen, dat er nog steeds mensen zijn, die aan zwangeren zeggen, zich niet te laten vaccineren” Aldus, Javier Asin voorzitter NTC COVID-19.