Illegale marihuana van ruim 2 miljard Guyanese dollar vernietigt

De marihuana aanplant werd afgelopen week ontdekt in Maria Henrietta Village, Upper Berbice River. Het ging om ongeveer 500.000 cannabisplanten, variërend van 1 tot 8 voet hoog, 2000 pond gedroogde cannabis, 100 pond cannabiszaden en vier kwekerijen met een totale straatwaarde van Guyanese dollars 2,02 miljard. Volgens de Guyana Police Force voerden manschappen van de Regionale Divisie Tien een vernietigingsacties uit op veertig hectare grond op de genoemde locatie. Bij aankomst van de Guyanese politie op genoemde locatie, werden twee mannen aangetroffen die bezig waren met het planten van cannabis, die bij het zien van de politie het bos invluchtten en vervolgens in een motorboot wisten te ontkomen. Verdere onderzoekingen werden uitgevoerd in het gebied zelf in totaal nog tien velden op veertig hectare grond aangetroffen, bestaande uit 500.000 verdachte cannabisplanten, variërend van 1 tot 8 voet hoog, 2.000 pond gedroogde cannabis, 100 pond cannabiszaden, vier kwekerijen. Er werden ook 6 kampen ontdekt, waarvan vermoed wordt dat het tijdelijke verblijfplaatsen betrof.

Tijdens het onderzoek werden in een van de kampen verschillende afgeschoten 12-gauge jachtgeweerpatronen gevonden. De hennepplanten en kampen werden vervolgens door veiligheidstroepen in brand gestoken. De geschatte straatwaarde voor de cannabisplanten en gedroogde cannabis betreft 2.002.000.000,00 Guyanese dollars.

Bronnen: www.inewsguyana.com , Guyana Action news