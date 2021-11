Accountmanager DSB zwendelde alleen

Ex-medewerkster handelde buiten de bank om

Eind oktober 2021 werd bekend, dat een medewerkster van een bank op verdenking van verduistering, oplichting, overtreding van de Wet Money Laundering en valsheid in geschrifte was aangehouden. “Deze medewerkster was in dienst van De Surinaamsche Bank. Na uitvoerig intern onderzoek is gebleken, dat de eerdergenoemde vermeende handelingen buiten de bank om heeft gepleegd en dat er geen andere medewerkers van DSB hierbij betrokken zijn. DSB zelf heeft geen financiële schade geleden. De bank betreurt deze activiteiten ten zeerste, het vertrouwen in de medewerkster is ernstig geschaad en zij werd ontslagen. De zaak wordt verder extern door de justitiële autoriteiten onderzocht. DSB stelt haar klanten altijd als prioriteit en zorgt er door middel van de interne beheersmaatregelen voor, dat het vertrouwen dat haar klanten hebben gesteld in DSB, altijd is gewaarborgd”, aldus de een schrijven van DSB.

Accountmanager

Het schrijven van DSB is naar aanleiding van de handelingen van Anoeradhadebie M. die tot voor kort nog accountmanager was bij deze financiële instelling. Zij werd enkele weken geleden aangehouden voor verduistering, oplichting, overtreding van de Wet Money Laundering en valsheid in geschrifte. De politie heeft de vrouw in verzekering gesteld, nadat een aantal benadeelden aangifte tegen haar had gedaan. Deze zaak is inmiddels overgedragen aan de afdeling Fraude. De bankmedewerkster heeft bij de politie verklaard, wat haar rol is geweest. Naar aanleiding van haar handelingen, stonden ondernemers grote bedragen in SRD af, waarna door tussenkomst van de latere verdachte die werden gewisseld buiten de bank om. Vervolgens benaderde de accountmanager bekende cliënten, die grote saldi op hun valutarekening aanhielden, voor een zeer lucratieve korte termijnbelegging. Daarbij zouden ze een rendement tussen de 7,5 tot 10%, cash, kunnen ontvangen. De zwendel zou enkele maanden voortduren, totdat de vrouw het geld van bepaalde mensen niet kon verklaren en of teruggeven. De redactie verneemt, dat de accountmanager sinds vorig jaar deze dubieuze transacties pleegde en dat de bedragen naar gelang steeds groter werden. Deze zaak kwam aan het rollen, nadat een ondernemer aangifte deed van een benadeling van SRD 1 miljoen. Voort vernamen wij, dat na de eerste aangifte, meerdere ondernemers aangifte deden tegen de accountmanager. Binnen het ondernemerscircuit hebben zich daarna meerdere slachtoffers aangemeld, dat ook zij zijn benaderd en of benadeeld door deze bankmedewerkster. Tot nog toe is het nog onduidelijk hoeveel benadeelden er precies zijn.