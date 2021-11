Stabroek Block levert grote volumes voor positieve cashflow

Als je kijkt naar de toonaangevende break-evens, de hoogwaardige reservoirs en de vrije kasstroom die jaarlijks zal worden gegenereerd, lijdt het geen twijfel dat het Stabroek-blok in Guyana echt “de moederlast” is, zegt Greg Hill, Chief Operating Officer van Hess Corporation. Tijdens zijn recente deelname aan Bank of America’s Global Energy Conference prees Hill de economische aspecten van de Stabroek Block-projecten, aangezien hij opmerkte dat ze tussen de US $ 3B en US $ 4B zullen genereren voor het bedrijf dat een belang van 30 procent in het blok heeft. Chief Executive Officer (CEO), John Hess was ook optimistisch over de vooruitzichten die toenemen zodra het Liza Phase 2-project begin 2022 de eerste olie oplevert. Hess zei: “De Deepwater Gulf of Mexico en Maleisië dienen als onze cashmotor, terwijl Guyana onze groeimotor is. Met de start van Liza Phase 2 begin volgend jaar wordt Guyana ook een cash-engine en op dat moment zullen al onze belangrijke activa een positieve cashflow hebben.”

De CEO vervolgde: “Met een zichtlijn van maximaal 10 FPSO’s in Guyana om ongeveer 10 miljard vaten olie-equivalente hulpbronnen te ontwikkelen en onze robuuste inventaris van boorlocaties met een hoog rendement in de Bakken, is het vermogen van Hess om een hoog rendement te leveren aan hulpbronnengroei ongeëvenaard. . En dat is de unieke waarde propositie.” Hess zei ook dat de balans van het bedrijf elk jaar beter wordt met de Stabroek-blokoperaties. “Elke keer dat een schip binnenkomt, komt er een miljard dollar in een jaar bij ons in cashflow en dus wordt onze waarde naar voren gehaald. We bouwen dus waarde op terwijl andere bedrijven activa liquideren. Er is dus echt een verschil met ons”, merkte de CEO op.

Tussen 2021 en 2026 zei de baas van Hess dat de cashflow van het bedrijf naar verwachting jaarlijks met 25 procent zal toenemen. Hij zei dat tegen een prijs van US $ 65 Brent, dit zich vertaalt naar ongeveer US $ 3 miljard per jaar in 2026. “En als je een prijs van US $ 10 hoger optelt, is het eigenlijk US $ 4 miljard per jaar”, voegde de CEO eraan toe. Hij verzekerde dat de focus van het bedrijf zal blijven liggen op gedisciplineerde uitgaven en het teruggeven van het grootste deel van de vrije kasstroom van het bedrijf aan aandeelhouders door middel van dividendverhogingen en opportunistische inkoop van eigen aandelen.

Bron: Oilnow.gy