Verruiming Bieraccijns ter stimulering productiesector

De wijziging Wet Bieraccijns, is gisteren tijdens de behandeling van de Ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Bieraccijns in De Nationale Assemblee, met 41 stemmen goedgekeurd. De wet is voor de openbare behandeling voorbereid door Asis Gajadien (VHP/voorzitter van de commissie Financiën en Planning), Rabin Parmessar (NDP), Chuanrui Wang (VHP), Jennifer Vreedzaam (NDP), Kishan Ramsukul (VHP), Ronny Asabina (BEP) en Josafat Obed Kanape (ABOP). Omdat de productie van bier hierdoor gestimuleerd wordt, zijn alle fracties akkoord gegaan met de wetswijziging.

Deze wijzigging, zal het mogelijk maken, dat de productie van bier opgevoerd kan worden. De Surinaamse Brouwerij kan zich met andere woorden verder uitbreiden en verder groeien. De oppositie vroeg aandacht voor de ‘local content’ en dat Parbobier niet wordt weggedrukt van de markt door Heineken, die nu de grootste aandeelhouder is. Ofschoon de wetswijziging de verdiencapaciteit zal vergroten, stelde BEP-fractieleider Ronny Asabina, dat het niet de bedoeling is alcoholgebruik te stimuleren.

De jaarproductie van bier van 200.000 hectoliter is nu door de wetswijziging verhoogd naar 50 miljoen liter. Boven de 50 miljoen geldt het accijnstarief voor bier 0,50 US-dollar. Bieraccijns zal worden geheven op lokaal geproduceerd- en geïmporteerd bier. De minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning voerde aan, dat de wet van 1954 belemmerend werkt voor de verdere groei en uitbreiding van grote bedrijven. Deze wet was volgens hem bedoeld om kleine brouwerijen, te beschermen. ‘’Als er 20 miljoen liter geproduceerd wordt, dan is de kostprijs van een liter bier heel anders dan wanneer het maximum van 20 miljoen liter, niet overschreden wordt. Dit betekent, dat producenten van bier zich terdege bewust zijn van het feit dat er sprake is van een andere prijs en dat er ook meer accijnzen zijn. Als we nog steeds vasthouden aan 20 miljoen liter, mist de staat bij elke liter 0,25 US-dollar. Dit zijn geen gederfde inkomsten, maar gemiste‘’, benadrukte Achaibering.

De bewindsman voerde aan, dat indien er vastgehouden wordt aan de 20 miljoen liter, de staat niet meer dan 5 miljoen US-dollar zal verdienen. ‘’Indien we meer inkomsten willen, zullen we genoodzaakt zijn die ruimte te bieden, om ook meer te kunnen produceren. 10 miljoen liter meer, levert de staat geen inkomstenderving, maar 2,5 miljoen US-dollar meer op.‘’ Achaibersing voegde eraan toe, dat de meer-inkomsten pas zullen komen, als er ook meer bier geproduceerd wordt. De uitbereiding van de bierproductie betreft volgens Achaibersing ook de lokale markt. Er zullen mogelijkheden gecreëerd worden om bier te exporteren naar onder andere de regio. Volgens Achaibersing, zal uitbreiding de werkgelegenheid ook ten goede komen.

