Sukul: ‘Nog steeds geen hoge vaccinatiegraad bevolking’

“Als we de vierde golf vergelijken met de eerste twee golven, dan is hij een super reus. De covidcijfers zijn aan het afnemen, maar gezien het feit dat we nog geen hoge vaccinatiegraad bij de bevolking hebben, is het geen rede, om vroeg te juichen”, aldus Rakesh Gajadhar Sukul, Volksgezondheidsdirecteur.

De directeur doet daarom een oproep aan de samenleving, zoveel mogelijk te vaccineren. Om de samenleving meer inzage te geven met betrekking tot de huidige COVID-19 situatie, werd door de volksgezondheidsdirecteur, met behulp van een epidemiologische curve meer duidelijkheid verschaft over medisch-technische data en feitelijkheden. Sukul vertelde dat we nu wel kunnen concluderen, dat het aantal opnames van geïnfecteerden, veelal uit niet-gevaccineerden bestaat.

Volledig en niet-volledig gevaccineerden, vormen een klein deel van het aantal opnames.

“Het ministerie van Volksgezondheid schenkt wel extra aandacht aan het verbeteren van interne werkprocessen en het verder professionaliseren van actoren en diensten, met betrekking tot het coronavraagstuk”, zei Sukul. Hij vertelde, dat de wetenschap echter aantoont, dat mensen die ingeënt zijn een veel lagere kans hebben op de Intensive Care Unit (ICU) te belanden. “Er zal ervoor gezorgd moeten worden, de ICU opnames te reduceren. Vervolgens willen we ook ervoor zorgen, dat de druk op de zorg niet stijgt, omdat we de zorg voor een ieder willen garanderen”, aldus Sukul.