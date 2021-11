Bromfietser overlijdt na aanrijding met stilstaand vrachtvoertuig

De 20-jarige Joshua Bruining is, in de avond van dinsdag 16 november aan de J.S.P Kraagweg ter hoogte van plantage Invernis te Coronie, door een verkeersongeval om het leven gekomen. De politie van het bureau Coronie kreeg de melding van het Command Center, dat een man tegen een stilstaand vrachtvoertuig was gebotst en geen teken van leven meer vertoonde. De wetsdienaren koersten naar de plek voor onderzoek en troffen een man op het wegdek aan. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken, dat de bromfietser kwam aangereden vanuit de richting van Burnside en gaande in die van Groningen. De 49-jarige P.D. had motorpech en parkeerde het vrachtvoertuig dat hij bestuurde aan de linkerzijde van de weg onder een straatlantaarn.

De bromfietser die vermoedelijk met een hoge snelheid aankwam en geen deugdelijke valhelm op had, lette bij die gelegenheid niet voldoende op. Daarbij kwam hij in botsing met de achterzijde van het vrachtvoertuig met het noodlottige gevolg.

De arts werd door de politie ingeschakeld en stelde officieel de dood van Bruining vast. Zijn ontzielde lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie ter obductie door de politie in beslag genomen.

Het rijbewijs van de bestuurder van het vrachtvoertuig is ingevorderd. De bromfiets van het slachtoffer Joshua Bruining is door de politie ter herkeuring in beslag genomen.