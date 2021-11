DESPERAAT ZIJNDE

Dure camera systemen ter beveiliging en bewaking van have en goed, zijn we zo langzamerhand aan gewend geraakt. Ook de zogeheten ‘’Big Brother’’ systemen door de staat aangebracht op strategische punten in onze hoofdstad, om ons te allen tijde te kunnen volgen en controleren, let de gewone burger die helemaal niets kwaads in de zin heeft niet meer op, maar toch zijn die er, en zouden je toch erop moeten attenderen, dat je eigenlijk als mens niet meer vrij bent en dat je voortdurend wordt gevolgd en bespioneerd. Ook voor en in winkels en supermarkten zijn deze goed registrerende ogen aangebracht, om ons te allen tijde te kunnen volgen en te waken dat we geen criminele handelingen plegen. Maar ofschoon deze spionerende ogen zijn aangebracht, schrikken er velen niet voor terug, te stelen en roven. De politie kan dan wel met een verhaal komen dat de criminaliteit een dalende trend aangeeft, maar slechts weinigen nemen genoegen met deze verkondiging. Wel is het al tijden zo, dat wanneer er een inbraak wordt gepleegd, de benadeelden er in veel gevallen niet eens meer voor kiezen naar de politie voor aangifte te stappen, want er wordt dan wel process verbaal opgemaakt, maar van het onderzoek komt meestal niets terecht. Zelfs wanneer de benadeelde van een aanmerkelijke diefstal aangifte heeft gedaan en precies weet wie de verduistering van het goed heeft gepleegd, slaagt de politie er na maanden nog niet in, de verdachte aan te houden. Breek ons de bek niet open hoor KPS. En dan hebben we nog de vele diefstallen uit woningen en supermarkten. Net als in de “revoperiode” worden er bij woninginbraken veelal voedingswaren meegenomen. Geeft wel aan, dat bepaalde mensen niet langer bij machte zijn goed en gezond voedsel op tafel te zetten, gezien de hoge en onbetaalbare prijzen ook voor basisgoederen. Een niet nieuw fenomeen is het wegnemen van goederen uit winkels van de detailhandel in dezen supermarkten. Dat kan in collectief verband maar ook individueel. Vaak gaat het om voedingswaren en zaken als zeep, tandpasta, deodorant en shampoo, zaken die voor velen nu ook onbereikbaar zijn geworden. Het is dan ook niet vreemd, dat detailhandelaren extra alert zijn en in sommige winkels niet teveel klanten naar binnen worden gelaten. In sommige plaatsen in de districten, verkoopt men na zonsondergang slechts nog van achter tralies aan de klant. Het is een vaststaand feit dat ons volk zwaar verarmd is geraakt en ondanks het verstellen van prioriteiten op maandbasis, zelfs de meest eenvoudige en zeer noodzakelijke goederen, nog slechts met veel moeite kunnen betrekken. Wanneer er wordt gemeld dat jongeren collectief winkels binnen gaan om zogenaamd op eerlijke wijze spullen te kopen en er op sommige plaatsen een gewoonte van maken massaal te stelen, dan hebben we te maken met een ernstige en verontrustende ontwikkeling , waar we niet schouderophalend aan voorbij mogen gaan. Wat is nog bereikbaar en betaalbaar voor de gewone loontrekker? Nog maar heel weinig zaken, en voor velen is heel wat onbereikbaar geworden. Vandaar dat het geen zin heeft vol te houden dat er sprake is van dalende criminaliteitscijfer, want dat is absoluut niet waar. Velen zijn desperaat en juist daarom gaat men over tot strafbaar handelen. We moeten daarom er alles aan doen, de economisch groei in dit land te herstellen, want zo kan het echt niet veel langer doorgaan.