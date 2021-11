Pfizer tekent overeenkomst voor experimentele Covid-19 pil

Pfizer zei afgelopen dinsdag dat het een licentieovereenkomst heeft ondertekend om bredere wereldwijde toegang tot zijn experimentele Covid-19-pil mogelijk te maken. De overeenkomst met de Medicines Patent Pool, een door de Verenigde Naties gesteunde volksgezondheidsorganisatie, zou fabrikanten van generieke geneesmiddelen in staat stellen de pil op grote schaal beschikbaar te maken in 95 lage- en middeninkomenslanden, die 53% van de wereldbevolking bestrijken.

De pil, bekend als PF-07321332 of Paxlovid, moet worden gegeven in combinatie met een ouder antiviraal middel, ritonavir genaamd. Eerder deze maand maakte Pfizer de resultaten van zijn proef bekend en zei dat er een tussentijdse analyse is gedaan, voordat de proef zou eindigen. De analyse liet een vermindering van 89% zien van het risico op ziekenhuisopname of overlijden door Covid-19 onder mensen die het medicijn kregen binnen de eerste drie dagen van het begin van de symptomen.

Geen royalty’s

“Pfizer zal geen royalty’s ontvangen op verkopen in lage-inkomenslanden en zal verder afzien van royalty’s op verkopen in alle landen die onder de overeenkomst vallen, terwijl COVID-19 door de Wereldgezondheidsorganisatie blijft geclassificeerd als een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang”, aldus Pfizer in de verklaring.

De Medicines Patent Pool werd 10 jaar geleden opgericht door Unitaid en faciliteert snelle toegang tot medicijnen voor mensen in lage- en middeninkomenslanden. Pfizer moet de pil nog indienen voor goedkeuring door de Amerikaanse Food and Drug Administration, maar zei dat het dit voor het einde van de maand zou doen. Eind vorige maand kondigden Merck, Ridgeback Biotherapeu-tics en de Medicines Patent Pool een vrijwillige licentieovereenkomst aan om te helpen bij het creëren van bredere toegang tot het antivirale molnupiravir in 105 lage- en middeninkomenslanden.

Molnupiravir

Molnupiravir is een oraal antiviraal middel tegen Covid-19 voor de behandeling van lichte tot matige Covid-19 symptomen bij volwassenen die risico lopen op ernstige gevolgen van het virus en ziekenhuisopname. Het werd eerder deze maand goedgekeurd door de Britse regelgevende instantie voor geneesmiddelen en gezondheidszorgproducten en de bedrijven hebben toestemming gevraagd aan de Amerikaanse FDA. Merck, Ridgeback Therapeutics en Emory University, de makers en licentiehouders van het antivirale middel, zullen geen royalty’s ontvangen voor deze verkopen, zolang Covid-19 een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang blijft, volgens de classificatie van de Wereldgezondheids-organisatie.

