‘Zwart oliereservoir van uitstekende kwaliteit’ gevonden voor de kust van Suriname

APA Corporation (Nasdaq: APA) heeft woensdag de resultaten bekendgemaakt van stromingstests (flowtest) bij de Sapakara Zuid-evaluatieput en boorresultaten van de Bonboni-exploratieput, beide onlangs voltooide operaties in Blok 58 voor de kust van Suriname. APA Suriname heeft een werkbelang van 50% in het blok, terwijl TotalEnergies (TTE), de exploitant, een werkbelang van 50% heeft. Stromings- en daaropvolgende druk-opbouwtests zijn onlangs voltooid in Sapakara South-1 (SPS-1), een taxatiebron die eerder dit jaar is geboord aan de oostelijke rand van Sapakara, bijna 4 kilometer van de ontdekkingsput. Zoals eerder dit jaar werd onthuld, trof SPS-1 ongeveer 30 meter (98 voet) netto zwarte olie aan in een enkele zone van hoogwaardig Campano-Maastrichtiaans reservoir. Een test met beperkte stroming was 48 uur lang gemiddeld 4.800 vaten olie per dag (bopd). Zonder stroomonderbrekingen zou een boorput een aanzienlijk hogere aanhoudende output produceren. Voorlopige analyse van de gegevens geeft aan, dat een enkel reservoir in SPS-1 een aangesloten bron van 325 tot 375 miljoen vaten kan opbrengen.

Bonboni-1

Bonboni-1, de eerste exploratiebron in het noordelijke deel van Blok 58, werd geboord in waterdiepten van bijna 2.000 meter, ongeveer 45 kilometer van de ontdekkingen van APA in de Maka-Kwaskwasi-Sapakara-Keskesi-trend. In de primaire Maastrichtian en Campanien doelstellingen, werden hoogwaardige, watervoerende reservoirs in de put aangetroffen.

In een Maastrichtiaanse doelstelling drong de put 16 meter (52 voet) winst binnen in een enkele zone, bestaande uit lage GOR, 25-graden API zwarte olie. De oppervlakte van deze zone is niet voldoende om een commerciële ontwikkeling te ondersteunen, en de put zal worden verstopt en verlaten.

Na voltooiing van de operaties bij Bonboni, zal de Maersk Valiant het exploratievooruitzicht van Krabdagu boren, 18 kilometer ten oosten van SPS-1. Krabdagu heeft een soortgelijke seismische signatuur als de twee succesvolle bronnen in Sapakara en de ontdekkingsbron in het nabijgelegen Keskesi. Succes in Krabdagu zou de reikwijdte en schaal van een ontwikkeling in het centrale deel van Blok 58 aanzienlijk kunnen vergroten. Het bedrijf voorziet een potentieel ontwikkelingscentrum voor zwarte olie dat de productie van Krabdagu, Sapakara en Keskesi zou huisvesten.