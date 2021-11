Tullow Oil verlaat Suriname, houdt Guyana vast met 200 miljoen vaten

Het in het VK gevestigde multinationale olie- en gasexploratiebedrijf Tullow Oil geeft de hoop op in Suriname. Booroperaties bij de exploratiebron Goliathberg-Voltzberg Noord (GVN) bij Blok 47 leverden eerder dit jaar geen commerciële ruwe olie op nadat ze de totale diepte hadden bereikt. Het bedrijf zei woensdag in zijn handels-update van november dat het na de GVN-campagne besloot afstand te doen van de licentie. “Na het resultaat van de GVN-1-put hebben de JV Partners de regering van Suriname laten weten dat ze ervoor hebben gekozen om de volgende fase van Blok 47 niet in te gaan, en Tullow zal deze licentie op 31 december 2021 beëindigen”, aldus het bedrijf. Tullow is de exploitant van het blok met een belang van 50%. Petroandina Resources Corporation N.V. (Pluspetrol), heeft 30% en Ratio Suriname Limited de resterende 20%. Tullow zei dat het ook heeft besloten om Blok 54 aan het einde van het jaar op te geven. Maar zelfs als het bedrijf Suriname verlaat, is het van plan om volgend jaar een nieuw prospect voor de kust van buurland Guyana te lanceren, die mogelijk meer dan 200 miljoen vaten (mmbbls) aan koolwaterstofbronnen kan opleveren.

Tullow wil partners binnenhalen, kapitaalblootstelling in Guyana verminderen

Tullow zei dat het op zoek is naar een nieuwe exploratiebron op de Kanuku-licentie die grenst aan het productieve Stabroek-blok. “In Guyana zijn de Kanuku JV Partners van plan om medio 2022 de Beebei-Potaro-verbintenis goed te boren, gericht op meer dan 200 mmbbls bruto gemiddelde risicovrije potentiële middelen over twee doelen,” zei Tullow. In september zei het bedrijf dat 2021 een overgangsjaar is, aangezien de Groep begint met de uitvoering van het 10-jarige businessplan dat in november vorig jaar op de Capital Markets Day werd gepresenteerd.

Chief Executive Officer Rahul Dhir vertelde Reuters dat het bedrijf op zoek is naar partners om kapitale blootstelling in Guyana te verminderen, waar het de exploitant is van het Orinduik-blok en een belang van 37,5% in het Kanuku-blok heeft. Eerder dit jaar verleende de regering van Guyana een verlenging van de looptijd van de Orinduik-licentie, waardoor de blokpartners tot 2023 de controle over het areaal behouden. Tullow heeft in totaal drie ontdekkingen gedaan in Guyana: Carapa-1 in het Kanuku-blok en Joe en Jethro in het Orinduik-blok.