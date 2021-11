‘Wet herzien waarin Kaloti opkoper is van kleine goudmijnbouwers’

CBvS moet enige opkoper goud zijn

Voor de goudsector is het volgens het NRA- rapport essentieel, dat er een aanpassing komt in de Deviezenwet (GB 1947, no. 136) om het wettelijke kader voor goudhandel te moderniseren en de tekortkoming met betrekking tot het vergunningenbeleid, controle en regulering van de sector, weg te werken. De NRA adviseert, dat de positie van de Centrale Bank van Suriname hersteld moet worden als enige opkoper en controleur van de handel in goud. “Dit betekent dat de wet/overeenkomst waarin Kaloti de aangewezen opkoper is voor kleine goudmijnbouwers, dringend herzien moet worden.

Risico gebaseerde benadering

Voor verdere implementatie van de risico gebaseerde benadering adviseert de NRA om binnen de sector op basis van ML/TF/PF/C risico’s aan te pakken. De FIU zal sessies met deze sector moeten houden om hen te scholen in hun wettelijke plichten op het gebied van AML/CFT”, aldus de NRA. Daarom adviseert het rapport, dat upgrading van de kennis van het personeel op het gebied van AML/CFT reguleringen dat werkzaam is in de goudsector nodig is. Ook wordt er aanbevolen om verdere upgrading/ implementatie ICT-systemen conform, minimale FATF-aanbevelingen toe te passen.

Dit kan alleen succesvol zijn als er integriteitscriteria zijn ontwikkeld voor personeel binnen de sector, evenals specifieke profielschetsen, taakomschrijvingen en evaluatietrajecten.

Instrument voor witwassen

Het NRA- rapport concludeert, dat er een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering moet worden ingevoerd op basis van een RBA AML/CTF compliance beleid. Dit adviseert het rapport, omdat de goudopkoper/handelaar een hoge risico actor is, er wettelijk vastgesteld dient te worden dat zij een 100% meldplicht heeft en dat er strengere eisen gelden voor de goudsector.

“Goud is een instrument voor witwassen in Suriname en dient daarom ook anders benaderd te worden in bestrijding van ML/TF/PF/C, proliferatie en corruptie. De FIU dient met de meeste spoed een richtlijn uit te brengen waarin zij ten aanzien van deze sector het één en ander nauwkeuring instrueert. Vervolgens dient de wetgever de wet zodanig aan te passen dat dit ook in de wet wordt opgenomen met daaraan gekoppeld afschrikwekkende en proportionele straffen”, beveelt de NRA aan.