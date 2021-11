Nederlands marineschip Zr. Ms. Pelikaan bezoekt Suriname

Marinepersoneel zal meelopen in defilé

Van 18 tot en met 26 november brengt het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Pelikaan een bezoek aan Suriname. In deze periode zullen samen met de Surinaamse Kustwacht en het Surinaams Nationaal Leger enkele trainingen worden gehouden. Tevens zal op 25 november een detachement van het Nederlands marinepersoneel meelopen in het traditionele defilé tijdens de viering van de Surinaamse onafhankelijkheid. De komst van de Pelikaan komt voort uit de hernieuwde betrekkingen tussen Suriname en Nederland. Tijdens het recente bezoek van de (vorige) minister van defensie Ank Bijleveld Schouten aan Suriname zijn er in dit kader wederzijdse afspraken gemaakt over hernieuwde militaire samenwerking. Zo hebben vorige maand twee Surinaamse militairen vanaf Curaçao kennis gemaakt met de taken en manieren van opereren door de Koninklijke Marine en de Kustwacht Caribisch Gebied. De gezamenlijke training die de komende dagen gaat plaatsvinden, komt voort uit de eerder gemaakte afspraken tot hernieuwde samenwerking. Zr. Ms. Pelikaan is het logistiek ondersteuningsschip van de Koninklijke Marine in het Caribisch Gebied. Het schip ligt normaal in Willemstad op Curaçao. De laatste keer dat de Pelikaan Suriname bezocht was in 2010.